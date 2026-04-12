„Fidesz are motive serioase de îngrijorare”. Ce spune presa maghiară despre prezența record în alegeri

În primele cinci ore ale alegerilor parlamentare din Ungaria care au loc duminică s-a înregistrat o prezență record, la ora 11:00 fiind de aproape o dată și jumătate mai mare decât cea de acum patru ani.

Dacă analizăm datele pe tipuri de localități, atât prezența de la ora 9, cât și cea de la ora 11 au crescut cel mai mult în orașe și cel mai puțin în comunele mici, notează publicația 444.hu.

Datele pentru ora 11 arată de asemenea că participarea electorală a fost cea mai mare orașe și municipii reședințe de județ și cea mai mică în comunele mici.

Acest evoluție este foarte diferită de cea din 2022, când activitatea electorală din comunele mici a înregistrat a doua cea mai mare valoare.

„Fidesz are motive serioase de îngrijorare”

Dacă pornim de la preferințele de partid din fiecare tip de localitate, atunci Fidesz are motive serioase de îngrijorare, notează publicația independentă maghiară

Conform datelor publicate de Medián cu câteva zile în urmă, în municipii Tisza are un avantaj (exprimat în procente de 52:27 față de Fidesz) în timp ce în rural partidul de opoziție conduce cu 41:35.

În capitala Budapesta avantajul Tisza este cel mai mare, acolo fiind înregistrat un raport de 54:25.

Cu alte cuvinte, activitatea electorală este cea mai ridicată acolo unde susținerea pentru Fidesz este mai scăzută, iar cea mai scăzută acolo unde partidul de guvernământ se află în cea mai bună poziție, mai scrie 444.hu.