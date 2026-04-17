Fiecare client eMAG va plăti începând de astăzi o taxă la fiecare comandă, iar compania are două explicații pentru ea

Cea mai mare platformă de comerț online din România introduce o nouă taxă care se va adăuga la prețul fiecărei comenzi, scrie site-ul Economedia.

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operationale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă”, transmite compania pentru sursa citată.

Contextul macroeconomic

eMAG susține că această taxă a fost introdusă din cauza investițiilor companiei din ultimii ani, dar și din cauza contextului macroeconomic.

„Decizia vine ca urmare a investițiilor sustinute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii. Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”, transmite compania.