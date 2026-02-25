Fiica cunoscutului actor de comedie Martin Short a murit

Katherine Short, fiica actorului Martin Short, a murit luni la Los Angeles, din cauza unei răni prin împuşcare autoprovocate, au transmis autoritățile americane citate de TMZ, potrivit News.ro.

Reprezentantul lui Martin Short a confirmat decesul printr-un comunicat: „Cu profundă durere confirmăm trecerea în nefiinţă a lui Katherine Hartley Short”. El a mai transmis că „familia Short este devastată de această pierdere şi solicită respectarea intimităţii în aceste momente”.

Katherine Short avea 42 de ani și a fost cea mai mare dintre cei trei copii adoptaţi de actor şi de regretata sa soţie, Nancy Dolman. Tatăl ei, Martin Short, este un actor canadian de comedie, laureat al premiilor Emmy și Tony, cunoscut recent pentru rolul principal din serialul „Only Murders in the Building”.

După absolvirea Universității din New York în 2006 și obținerea unui master la USC, Katherine Short a profesat ca asistent social în Los Angeles. Potrivit People, aceasta a activat la Spitalul UCLA și în mediul privat, colaborând totodată cu Bring Change 2 Mind pentru combaterea stigmatului în sănătatea mintală.

Mama lui Katherine, actriţa Dolman, a murit de cancer ovarian în 2010, iar Martin Short a declarat pentru The Guardian că a fost dificil.

„Au fost doi ani grei pentru copiii mei. Acesta este un lucru al vieţii pe care îl negăm, faptul că ni se va întâmpla vreodată nouă sau celor dragi, iar când se întâmplă, câştigi puţin şi suferi puţin. Nu este nicio surpriză”.

„A fost absolut oribil, evident, şi la fel de trist ca orice. Vă voi spune ce le-am spus copiilor mei pe atunci: «Cred că mama ne-a pătruns în suflete»”, a adăugat el într-un alt interviu de la acea vreme.

Martin Short mai are doi fii, Oliver şi Henry. El urma să susţină un spectacol cu ​​Steve Martin sâmbătă, la Minneapolis.

În caz de gânduri suicidare sau de auto-vătămare, iată câteva linii telefonice de sprijin: TelVerde Antisuicid: 0800.801.200 – apelabilă vinerea, sâmbăta și duminica, de la 7:00 la 19:00. DepreHUB Helpline: 0374.456.420 – apelabilă non-stop. 112 – număr de urgență.