Fiica lui Victor Ponta a ajuns în România. Daciana Sârbu: „Mi-am strâns copilul în brațe” / Plângere la DNA împotriva Oanei Țoiu

Fiica fostului premier Victor Ponta a ajuns vineri în România. Informația a fost confirmată printr-o postare pe Facebook a Dacianei Sârbu, care a spus că și-a „strâns copilul în brațe”, după ce familia a acuzat public autortitățile în urmă cu o zi că au blocat repatrierea adolescentei.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune, care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a scris Daciana Sârbu.

Potrivit publicației Gândul, fiica lui Victor Ponta a ajuns în țară cu o cursă FlyDubai care a aterizat pe aeroportul Otopeni în jurul orei 8.45.

Plângeri penale depuse la DNA

În paralel, un avocat și partidul condus de Cristian Popescu Piedone au depus sesizări la DNA privind modul în care a fost gestionată repatrierea adolescentei.

Avocatul Tudor Dobrescu a depus vineri un denunț care îi vizează pe ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și pe consulul general al României la Dubai, Viorel Richard Badea, acuzați de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, potrivit documentului publicat de Gândul.

Tot vineri, Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), condus de Cristian Popescu Piedone, a anunțat că a depus la DNA o plângere penală împotriva ministrei de Externe.

„În cadrul unei operațiuni de repatriere organizate pentru întoarcerea în România a unor minori aflați în Dubai, unei adolescente românce de 17 ani i-a fost interzis accesul în autocarul care transporta copiii către aeroport. Pe românește spus: copilul a fost lăsat în urmă. Statul român are o obligație clară: își protejează cetățenii oriunde s-ar afla”, a scris Piedone într-o postare pe Facebook.

Fosta soție a lui Victor Ponta anunțase joi seară, la Antena 3 CNN, că va formula o plângere penală împotriva Oanei Ţoiu, pe care o acuză ca a blocat repatrierea fiicei sale.

MAE: Numele adolescentei nu apărea în sistemul consular

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu nu apare în evidențele consulare și nici în sistemul gestionat de MAE pentru situațiile de criză.

„Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului de care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a precizat purătorul de cuvânt al MAE, citat de stirileprotv.ro.

El a mai spus că „nu a fost nimeni dat jos de pe niciun autocar sau scos de pe vreo listă”.

„Sunt mii şi sute de alţi copii care au rămas acolo. Nu a fost lăsat niciun minor. În niciun consulat al României, de niciunde în lume, în condiţii normale sau în condiţii de situaţie specială, niciun minor nu este lăsat acolo sau singur. Niciun minor. Afirmaţia dumneavoastră este factual eronată”, a mai spus Ţărnea.

„Nu ştiu la ce declaraţii faceţi referinţă. V-am spus că niciun cetăţean român, niciun cetăţean român minor nu a fost lăsat singur (…) Eu vă spun care sunt informaţiile oficiale al Ministerului de Externe pe baza tuturor documentelor pe care le am luat dispoziţie. Documentul cel mai important în acest sens este e-consulat. În e-consulat, nu există pe nicio dată, în niciuna dintre zilele din această criză, o intrare care să se refere la această persoană”, a completat Andrei Ţărnea.

Acuzațiile familiei

Victor Ponta a afirmat că Oana Țoiu a luat decizia și i-a cerut consului de la Dubai ca fiica sa, în vârstă de 17 ani, să nu fie pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE , într-o declarație pentru Cotidianul.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion! Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a spus Ponta.

De asemenea, Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3.ro că fiica sa a fost dată jos din autocarul care ducea pasagerii din Dubai în Oman, de unde urma să decoleze zborul, și că i s-a spus că este „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă.