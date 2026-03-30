„Fiica noastră nu va avea telefon până la 14 ani”. După ce a participat la summitul organizat de Melania Trump, Mirabela Grădinaru vorbește despre riscurile adicției digitale

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a vorbit deschis despre regulile parentale din propria familie atunci când vine vorba de tehnologie. Cei doi părinți au decis să amâne accesul fiicei lor, Aheea, la telefon mobil până la vârsta de 14 ani. Discuția despre accesul la smartphone și despre adicția digitală vine în contextul participării la summitul internațional despre copii, educație și riscurile tehnologiei, organizat la Washington de Melania Trump, prima doamnă a Statelor Unite, scrie site-ul Totuldespremame.

În interviurile acordate după eveniment, pentru Antena 3 CNN și Euronews România, Mirabela Grădinaru conturează ideea că tehnologia este inevitabilă în viața copiilor și tinerilor astăzi, însă accesul trebuie gestionat conștient de către părinți și adulți.

„Televizorul a fost împachetat”

Decizia legată de vârsta la care Aheea va primi un telefon mobil nu este una izolată, ci face parte dintr-un stil de parenting asumat încă de la început, de când cei doi au devenit părinți. „În momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic, nici desene animate, la absolut nimic, până la vârsta de trei ani”, a declarat Mirabela Grădinaru pentru Antena 3 CNN.

Partenera de viață a președintelui Dan spune că expunerea la ecrane a fost introdusă treptat și controlat și că de pe la patru ani copiii „văd niște desene animate împreună cu părinții, nu singuri”. Legat de accesul la telefoanele mobile, Mirabela mărturisește că decizia este una fermă: „Am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja. Și de aici vine presiunea…”

