Fildas Trading duce la următorul nivel investițiile în energie verde: 3 milioane de euro pentru producția și stocarea energiei

* 11 depozite cu sisteme complete de producție și stocare a energiei, pentru o independență energetică de peste 90%

După finalizarea centralelor fotovoltaice instalate la 11 dintre depozitele sale din țară, Fildas Trading, parte a Grupului Fildas-Catena, fondat și deținut de antreprenoarea Anca Vlad, a finalizat o nouă etapă a programului de investiții în energie regenerabilă: implementarea sistemelor de stocare în baterii. Investiția totală în producția de energie regenerabilă și stocare ajunge la 3 milioane de euro și este finanțată integral din surse proprii.

Pentru Fildas Trading, energia produsă de panourile fotovoltaice nu mai este doar o alternativă la energia cumpărată din rețea. Odată cu instalarea sistemelor de stocare, energia în exces poate fi păstrată și folosită atunci când este nevoie, iar cele 11 centre logistice incluse în proiect ating astfel un grad de independență energetică de peste 90%.

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În plus, pentru companie, a cărei activitate principală este distribuția de medicamente și produse farmaceutice, independența energetică are și o importantă componentă operațională. Reducerea dependenței de rețeaua publică de energie contribuie la derularea neperturbată a activității centrelor logistice și, implicit, la siguranța și predictibilitatea proceselor de depozitare și distribuție a medicamentelor.

Acesta este pasul firesc după programul de investiții derulat în 2023 și 2024, când compania a instalat 11 centrale fotovoltaice la tot atâtea depozite din țară. Aceste sisteme fotovoltaice însumează o putere instalată de 2,1 MW, iar sistemele de baterii implementate în perioada iunie–octombrie 2026 adaugă o capacitate totală de stocare de 3,5 MWh. Iar programul de investiții în energie regenerabilă va continua, cu instalarea de panouri fotovoltaice și sisteme de stocare pe terenuri noi din Timișoara și Sibiu.

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De la producția de energie la folosirea ei inteligentă

Panourile fotovoltaice au redus deja dependența centrelor logistice de energia din rețea. Bateriile schimbă însă ecuația, pentru că permit stocarea energiei în exces, produsă de sistemele fotovoltaice, și utilizarea ei ulterior, inclusiv pe timpul nopții, atunci când producția fotovoltaică scade sau alimentarea din rețea este întreruptă.

Pentru a asigura reziliența și redundanța alimentării cu energie a depozitelor Fildas, odată cu sistemele de stocare au fost instalate și integrate sisteme automate ATS de back-up. Astfel, în situațiile critice în care alimentarea din rețea este întreruptă, depozitele Fildas pot funcționa exclusiv cu energia stocată în baterii pentru perioade de până la 12 ore.

Practic, Fildas Trading nu mai urmărește doar să producă energie verde, ci să folosească această energie cât mai eficient și să păstreze în interiorul sistemului o parte cât mai mare din ceea ce produce.

Noile soluții BESS – Battery Energy Storage System – utilizează module industriale Huawei de ultimă generație, cu o capacitate de 241 kWh/unitate, și sunt integrate cu infrastructura fotovoltaică deja existentă.

Două module de stocare a energiei – 2 x 241 kWh

Fildas Trading este parte a Grupului Fildas-Catena, unul dintre cele mai importante grupuri antreprenoriale românești, iar investițiile în energie verde se înscriu într-o direcție mai amplă de dezvoltare a Grupului: modernizarea infrastructurii, digitalizarea, eficientizarea operațiunilor și reducerea impactului asupra mediului.

Sub conducerea lui Alexandru Vlad, președintele Grupului Fildas-Catena, sustenabilitatea a continuat să fie o componentă concretă a investițiilor, nu doar un obiectiv declarat. Direcția urmărită este creșterea independenței energetice și reducerea treptată a amprentei de carbon, cu obiectivul de a o aduce cât mai aproape de zero.

„Prin această investiție facem încă un pas important către eficiență energetică și sustenabilitate. Integrarea sistemelor performante de stocare ne permite nu doar să producem energie verde, ci și să o folosim inteligent, atunci când este cea mai mare nevoie de ea. Este o investiție în sustenabilitate, care ne oferă mai multă independență energetică, asigură reziliența în momentele critice, reduce costurile și, în același timp, contribuie la diminuarea amprentei de carbon”, a declarat Alexandru Vlad, președintele Grupului.

Un pas mai aproape de independența energetică

Valoarea cumulată a investițiilor în capacitățile fotovoltaice și în sistemele de stocare se ridică la 3 milioane de euro, întreaga sumă fiind asigurată din fondurile Fildas Trading: 1,9 milioane de euro pentru centralele fotovoltaice și 1,1 milioane de euro pentru bateriile de stocare.

Dincolo de reducerea costurilor operaționale, investiția are o miză pe termen lung: reducerea amprentei de carbon și diminuarea dependenței de sursele convenționale de energie.

Într-o activitate în care depozitele funcționează permanent, iar continuitatea alimentării cu energie este esențială pentru păstrarea și distribuția medicamentelor în condiții controlate, investiția are și o importantă componentă operațională și de reziliență. Energia verde și stocarea nu țin doar de costuri sau de obiective de mediu, ci și de siguranța și predictibilitatea infrastructurii logistice și energetice.

Pentru Fildas Trading, cele 11 sisteme complete de producție și stocare reprezintă astfel mai mult decât un program de investiții. Ele reprezintă încă un pas spre o infrastructură de distribuție mai eficientă, cu un grad mai mare de independență energetică și mai aproape de obiectivul pe termen lung al Grupului Fildas-Catena: dezvoltare sustenabilă, cu un impact cât mai redus asupra mediului.

Articol susținut de Catena