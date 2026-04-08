Protagonistul scandalului uriaș din șah își spune povestea pe Netflix: „Voi deveni un ucigaș cu sânge rece”

Hans Niemann, fotografiat în timpul unei partide de șah pe care a disputat-o în octombrie 2022, FOTO: David Carson / AP / Profimedia

Marele maestru Hans Niemann declară că va deveni un „ucigaș de sânge rece” și cel mai bun jucător din lume, într-un documentar Netflix lansat marți despre conflictul său cu Magnus Carlsen, de cinci ori campion mondial la șah clasic, o promisiune care adaugă o nouă tensiune ecourilor persistente ale scandalului de trișare care a zguduit șahul de elită, relatează Reuters.

„Voi fi un ucigaș de sânge rece pentru tot restul vieții mele”, spune americanul Niemann în filmul documentar intitulat „Untold: Chess Mates” și tradus de Netflix în limba română drept „Povești din sport: Șahiștii”.

„Voi deveni cel mai bun jucător din lume. Și nimeni nu va crede asta acum, dar acest fragment va fi redat iar și iar peste 10 ani. Așteptați doar”, mai spune acesta.

„Abia aștept momentul când Magnus, bătrân și neîngrijit, afundându-se tot mai mult în nebunia lui, iar eu voi fi tânăr și în plină ascensiune, iar el va trebui să privească asta”, a continuat șahistul american într-un nou atac la adresa rivalului său din Norvegia.

Documentarul revizitează controversa din 2022 izbucnită atunci când norvegianul Carlsen s-a retras dintr-o partidă împotriva lui Niemann la Sinquefield Cup și a spus că este de părere că adversarul său a trișat.

Scandalul de la care pornește documentarul Netflix

Situația nemaiauzită la acest nivel a generat o mulțime de teorii și speculații în mediul online, atât jucători amatori, cât și profesioniști, dezbătând cum ar fi posibil ca un jucător să trișeze în partidele disputate față în față – sau „la tablă”.

Unii au discutat despre un dispozitiv cu vibrații care ar putea încăpea într-un pantof. Dar o idee extravagantă a atras cea mai mare atenție: mărgele anale care ar putea vibra prin comandă de la distanță pentru a ghida mutările unui jucător.

Teoria mărgelelor a fost lansată de comentatorul de șah Eric Hansen; apoi a fost preluată de Elon Musk într-un mesaj pe care ulterior l-a șters. Însă ideea i-a pătat definitiv reputația șahistului american în vârstă de 22 de ani, deși e o speculație care nu e susținută de dovezi.

„Orice discuție pe care o am despre șah”, spune Hans Niemann în documentar, „ajunge la mărgele anale”.

Un nou film documentar despre șah pe Netflix

Niemann, care a recunoscut că a trișat în partide online când era mai tânăr, a negat orice abatere în partidele jucate față în față și nu a fost găsit niciodată vinovat de trișare în competițiile clasice.

După ce Carlsen s-a retras din partida împotriva sa, el a intentat un proces în care i-a cerut acestuia și altora despăgubiri de 100 de milioane de dolari. Acțiunea a fost însă respinsă de instanță înainte ca toate părțile să ajungă la o înțelegere.

Documentarul Netflix se bazează în mare măsură pe imagini de arhivă și informații deja cunoscute, concentrându-se în același timp pe personalitățile celor doi șahiști aflați în centrul disputei.

Este al doilea film documentar de acest tip lansat de Netflix de la începutul anului, după ce în luna februarie pe platforma de streaming a avut premiera „Regina șahului” (Queen of Chess), despre marea campioană ungară Judit Polgár și rivalitatea sa celebră cu Garry Kasparov.

Ascensiunea spectaculoasă a lui Hans Niemann în lumea șahului

Documentarul urmărește ascensiunea lui Niemann de la jucător online la competitor de elită, în perioada de creștere explozivă a popularității șahului, în timpul măsurilor de carantină impuse în pandemia de COVID-19. Platforme precum Chess.com au înregistrat în perioada respectivă creșteri masive ale numărului de utilizatori, iar transmisiunile online au contribuit la propulsarea unor noi figuri în prim-plan.

„Untold: Chess Mates” explorează și afirmația lui Niemann potrivit căreia ar fi existat un efort coordonat împotriva sa, implicându-i pe Carlsen și figuri importante de la Chess.com – o acuzație respinsă de aceștia.

Platforma a declarat că a găsit dovezi de trișare online în cazul lui Niemann, dar nicio probă de abatere în partidele jucate față în față, inclusiv în cea împotriva lui Carlsen.

Carlsen, care rămâne sceptic în privința victoriei lui Niemann, adoptă un ton mai reținut în filmul documentar.

„Nu sunt motivat de asta, dar dacă asta îl va inspira să devină cea mai bună versiune a sa, ar trebui să meargă în direcția asta – atâta timp cât joacă corect”, spune Magnus Carlsen în documentar.

Deși în ultimele luni a jucat foarte puțin șah clasic față în față, Carlsen rămâne liderul mondial incontestabil, în timp ce Niemann a urcat în top 20.