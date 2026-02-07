După serialul „The Queen’s Gambit”, Netflix a lansat un film despre adevărata „regină” a șahului

Filmul documentar „Regina șahului” (Queen of Chess) poate fi văzut de vineri, 6 februarie, pe Netflix. Spune povestea demnă de Hollywood a marii maestre în șah Judit Polgár.

„În 1989, înainte de Searching for Bobby Fischer și The Queen’s Gambit, o copilă-minune maghiară de 12 ani, pe nume Judit Polgár, a pornit într-o misiune de tip David contra lui Goliat pentru a deveni cea mai bună jucătoare de șah a generației sale – ceea ce însemna să se confrunte cu bărbați care credeau că femeile – ca să nu mai vorbim de fetițe de vârsta ei – nu pot fi niciodată cu adevărat excepționale la șah”, este descrierea oficială pentru documentar publicată pe Tudum, site-ul de știri al Netflix.

Aceasta spune povestea reală a tinerei Polgár, care își fixase în mod special ca obiectiv să-l învingă pe Garry Kasparov, liderul clasamentului mondial de atunci și jucătorul de șah considerat de unii drept cel mai mare din toate timpurile.

„A urmat o saga de 13 ani de victorii palpitante, adversari capricioși, confruntări dramatice și prietenii surprinzătoare, pe măsură ce Judit înainta hotărâtă spre atingerea scopului său”, conchide descrierea oficială.

Filmul documentar readuce în atenție celebrele partide de șah dintre Polgár și Kasparov

„Regina șahului” spune aceste povești, urmărind cronologic viața lui Polgár și arătând modul în care victoriile ei în șah s-au împletit cu schimbările geopolitice și cu cele privind prejudecățile față de femei. „Dar șahul e o înfruntare a minții”, subliniază la un moment dat în filmul documentar Judit Polgár.

La 12 ani, ea avea să devină jucătoarea numărul 1 din lume în clasamentul feminin. La 15 ani, avea să doboare recordul lui Bobby Fischer, devenind cel mai tânăr mare maestru din istorie.

The New York Times notează că de un interes aparte este seria de meciuri, desfășurate de-a lungul deceniilor, cu Kasparov, intervievat pe larg în film. Prima lor confruntare, una controversată – în care Kasparov a fost surprins de o cameră video făcând un lucru complet interzis, o mutare despre care el spune până în prezent că nu a fost conștientă -, este unul dintre cele mai palpitante momente ale filmului.

„Felul în care juca ea șah nu era compatibil cu cea mai bună strategie de a-l înfrunta pe Garry Kasparov”, povestește la un moment dat marele maestru rus în documentar.

Judit Polgar alături de regizoarea Rory Kennedy, la avanpremiera de la Sundance a filmului documentar „Regina șahului”, FOTO: Jeff Vespa / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

„Regina șahului” de pe Netflix este regizat de o cineastă nominalizată la Oscar

„Regina șahului” a avut premiera vineri pe Netflix, după ce a fost prezentat cu câteva zile în urmă la Festivalul de Film Sundance și este regizat de Rory Kennedy, o regizoare și producătoare de documentare nominalizată la Oscar (pentru Last Days in Vietnam) și câștigătoare a unui premiu Emmy (Ghosts of Abu Ghraib).

„Trăim într-un moment în care atât de mulți oameni încă luptă pentru șanse egale – viața lui Judit arată ce se poate întâmpla atunci când o singură persoană are hotărârea de a sparge barierele”, a declarat Kennedy la Festivalul Sundance. „Prin acest film, echipa mea și cu mine sperăm să-i oferim lui Judit Polgár, cea mai mare jucătoare de șah din istorie, vizibilitatea pe care o merită parcursul ei revoluționar”, a mai spus ea.

Inclusiv NYT notează că, deși șahul a stat la baza multor filme și seriale TV, rămâne totuși dificil să fie făcut cu adevărat captivant pe ecran, cum a reușit Netflix cu serialul său „The Queen’s Gambit” din 2020. După cum observă Polgár, până și spectatorii prezenți la prima ei partidă tensionată și intens mediatizată împotriva lui Kasparov s-au plictisit și au început să părăsească sala. Presupune mult stat pe loc și privit fix, iar dacă nu cunoști foarte bine regulile, nu e întotdeauna clar ce anume vezi.

„Ceea ce arată ‘Queen of Chess’ este că, dacă vrei să faci ceva precum șahul interesant pe ecran, trebuie să-ți amintești că un joc înseamnă mai mult decât jocul în sine”, notează NYT în recenzia sa.

„Polgár este o jucătoare excepțională, dar povestea despre cum a ajuns acolo, cum s-a menținut la vârf și cum a continuat să devină tot mai bună este strâns legată de ceea ce se întâmpla în lume dincolo de tabla de șah. Prin alegerea de a împleti competiția cu povestea mai largă, și jocul în sine devine mai interesant”, conchide aceasta.