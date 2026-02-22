La 14 ani de la lansare, un ambițios SF al lui Ridley Scott face senzație pe streaming. Este cel mai vizionat film pe Netflix în lume

Ridley Scott este considerat părintele legendarei francize Alien, regizând filmul original din 1979, inspirat de succesul producției Războiul Stelelor pe care îl văzuse cu doi înainte.

Tot el se află și în spatele filmului care ocupă primul loc în topul global Netflix săptămâna aceasta, la 14 ani de la lansarea în cinematografe, potrivit datelor Flix Patrol, scrie Collider.

Este vorba despre „Prometheus”, care la noi ocupă locul 2 pe aceeași platformă, după comedia românească „Situationship: Combinații, nu relații”, filmul Letiţiei Roşculeţ și al lui Matei Dima (BRomania), lansat anul trecut în cinematografe.

Filmul lui Ridley Scott a născut controverse la momentul lansării, în 2012, și s-a bucurat de succes la box-office.

A încasat peste 400 de milioane de dolari în întreaga lume, având un buget de 130 de milioane de dolari.

Unii au considerat că pelicula este prea lentă și prea serioasă, în timp ce alții l-au considerat ridicol.

Cine joacă în Prometheus

A inspirat o continuare, Alien: Covenant, care a fost primită cu puțin mai mult entuziasm, dar paradoxal a avut mai puțin succes la box office.

„Prometheus” este al cincilea film din seria Alien și îi are în distribuție pe Noomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, Idris Elba, Logan Marshall-Green și Charlize Theron.

Acțiunea filmului se petrece la sfârșitul secolului XXI și se concentrează pe echipajul navei spațiale Prometheus, care călătorește într-o lume îndepărtată pentru a găsi răspunsuri despre originea umanității. Însă ceea ce descoperă i-ar putea ucide și ar putea duce chiar la extincția umanității.

În România, în prezent, filmul „Prometheus” este disponibil pe Netflix și Disney Plus.

Sursă foto: Dreamstime.com