Unul dintre cele mai așteptate filme urmează să apară pe Netflix. „Peaky Blinders” revine cu o intrigă explozivă și actori de top

Actorul Cillian Murphy revine în lumea dură a serialului „Peaky Blinders” cu un nou film a cărui acțiune are loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, transmite Reuters.

Actorul irlandez, câștigător al premiului Oscar, își reia rolul gangsterului din Birmingham, Thomas „Tommy” Shelby, liderul bandei Peaky Blinders, acum mai în vârstă și retras din activitate, pentru a zădărnici o conspirație nazistă în orașul Birmingham din centrul Angliei.

„Întotdeauna am fost deschis la idee… Am dezvoltat scenariul ani de zile… încercând să-l perfecționăm, să vedem dacă-i putem justifica existența, pentru că este ceva diferit, o poveste de două ore, spre deosebire de una de șase ore”, a declarat Murphy pentru Reuters, referindu-se la serialul „Peaky Blinders”, scrie Agerpres.

Serialul a fost difuzat pentru prima dată în 2013 și a avut șase sezoane, fiecare având câte șase episoade. Acțiunea din primul sezon s-a desfășurat în anul 1919.

Peaky Blinders: The Immortal Man – „Totul este despre familie”

Filmul, intitulat „Peaky Blinders: The Immortal Man”, introduce noi nume în distribuție, printre care actorii Rebecca Ferguson, Tim Roth și Barry Keoghan, acesta din urmă interpretând rolul fiului nelegitim al lui Tommy, Duke Shelby. Relația lor constituie nucleul emoțional al poveștii.

„Când am pus povestea cap la cap… a devenit vorba doar despre familie, despre tată și fiu”, a spus Murphy.

„Violența este fundalul… Uitați-vă la «The Sopranos»… momentele din bucătărie. Totul este despre familie”, a precizat la rândul lui Keoghan.

Filmul Netflix a fost scris de creatorul serialului, Steven Knight. „De la sfârșitul primului sezon, mi-am dorit întotdeauna să închei această parte a poveștii cu un film și, de asemenea, ca acțiunea filmului să se desfășoare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat el, adăugând: „Întotdeauna am avut intenția de a o încheia în astfel”.

Când intră „Peaky Blinders: The Immortal Man” pe Netflix

Steven Knight, care semnează, de asemenea, scenariul viitorului film din seria „James Bond”, începe „Peaky Blinders: The Immortal Man” prin recrearea bombardamentului din 1940 asupra fabricii Birmingham Small Arms (BSA), unde a lucrat mama sa.

„Mama lucra la fabrica BSA la acea vreme, punând explozibil în proiectile de artilerie, însă în noaptea aceea n-a fost de serviciu… A supraviețuit”, a declarat el.

„Întotdeauna mi-am dorit ca «Peaky» să aibă la bază astfel de povești personale”, a precizat Knight.

„Peaky Blinders: The Immortal Man” va fi disponibil pe Netflix începând cu data de 20 martie.