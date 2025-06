Film versus realitate: Radiațiile nucleare din peisajele postapocaliptice vs medicina nucleară și rolul ei în tratamentele de astăzi. Dr. Irina Strugari: „Nu vorbim despre expuneri masive și necontrolate, ci despre cantități mici, care pot salva vieți”

Regina Maria susține Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), ediția 24.

În pelicula postapocaliptică „Tu ești lumea mea”, desfășurată într-un viitor îndepărtat, radiațiile din deșeuri nucleare acumulate distrug încet, dar sigur, viața de pe Pământ. Această imagine apocaliptică – a radiațiilor scăpate de sub control – este întâlnită adesea în lumile științifico-fantastice, evocând o teamă profundă. Ea contrastează puternic, însă, cu realitatea curentă, în care ramurile științelor nucleare aduc beneficii extraordinare. Un exemplu este medicina nucleară, diagnosticul și tratamentele medicale bazate pe radiații fiind cruciale, astăzi, în cazul multor afecțiuni.

„Medicina nucleară este o ramură a imagisticii și terapiei care folosește substanțe radioactive pentru a vizualiza funcționarea organelor sau pentru a trata anumite boli. Practic, injectăm pacientului un compus slab radioactiv care se „localizează” în zona vizată (de exemplu, în oase, inimă sau tumori). Camere speciale detectează radiația emisă și astfel obținem imagini funcționale – nu doar cum arată un organ, ci și cum funcționează. În tratament, folosim izotopi care se duc direct în celulele bolnave și le distrug cu precizie, protejând țesutul sănătos din jur”, explică Dr. Irina Strugari, Medic Specialist, Medicina Nucleară, în cadrul rețelei de sănătate Regina Maria.

Care este cea mai mare temere a pacienților privind folosirea radiațiilor? „În realitate, radiațiile utilizate în medicină sunt dozate foarte precis”

În pofida siguranței procedurilor medicale de astăzi, o reticență față de acestea poate exista în rândul pacienților, alimentată și de lumile ficționale întâlnite în cinematografie, și nu numai. „Cea mai frecventă teamă este aceea că „radiațiile dăunează” sau că pot provoca cancer – influențată, desigur, și de imagini apocaliptice din filme sau de accidente nucleare celebre”, detaliază Dr. Irina Strugari.

„În realitate, radiațiile utilizate în medicină sunt dozate foarte precis și au un scop terapeutic sau diagnostic clar. Nu vorbim despre expuneri masive și necontrolate, ci despre cantități mici, controlate științific, care pot salva vieți. E important ca pacienții să înțeleagă că beneficiul depășește cu mult riscul, mai ales când vorbim despre boli grave precum cancerul”, adaugă medicul.

Mai mult decât atât, pacienții sunt protejați de potențiale efecte nocive, datorită unei calibrări și a unor reglementări extrem de stricte. „Totul pornește de la doze: acestea sunt calculate cu mare grijă, în funcție de greutatea pacientului, tipul afecțiunii și scopul investigației sau tratamentului. De asemenea, substanțele radioactive folosite au o viață scurtă – se elimină rapid din organism, de obicei prin urină sau transpirație. În plus, mediul este controlat, personalul este instruit, iar pacientul este informat înainte, în timpul și după procedură. Medicina nucleară este una dintre cele mai reglementate specialități – tocmai pentru a minimiza orice risc”, punctează Dr. Irina Strugari.

Cum va arăta medicina nucleară în viitor? Molecule radioactive personalizate

Similar cu alte specialități din domeniul sănătății, și medicina nucleară este așteptată să evolueze semnificativ în următoarele decenii.

„Una dintre direcțiile majore este terapia personalizată cu radiofarmaceutice – adică tratamente țintite, care folosesc molecule radioactive adaptate profilului tumoral al fiecărui pacient”, menționează Dr. Irina Strugari. „Această abordare combină diagnosticul și tratamentul într-o singură moleculă: întâi identifică boala, apoi o tratează. Practic, nu mai vorbim doar despre a vedea cancerul, ci despre a-l urmări în timp real și a-l trata cu o precizie aproape chirurgicală, dar fără bisturiu.”

30 ca-n filme: Regina Maria la TIFF 24

Filmul „U are the Universe” („Tu ești lumea mea” – 2024) face parte din programul de anul acesta al TIFF 24, în cadrul secțiunii „Tomorrow is fear”. Cu prilejul ediției din acest an a festivalului, sub umbrela „30 ca-n filme”, rețeaua de sănătate Regina Maria celebrează 30 de ani de excelență medicală, de pionierat în tehnologie și de premiere în România, dar și o nouă etapă în evoluția sa – Regina Maria 3.0, cu prilejul unei ediții a festivalului care aduce în centru capodopere vizionare ce analizează viitorul omenirii.

Regina Maria iubește TIFF-ul încă din 2014, fiind un partener constant al comunității din Cluj și al iubitorilor de film și creând cu fiecare ediție o punte între pasiunea pentru cinematografie și grija pentru sănătate.

Articol susținut de Regina Maria