Filme și seriale pentru zilele libere de Paște: Star Wars, inundații cu rechini, drame în șah și o româncă într-un film cu Chris Hemsworth    

Paștele vine, în teorie, cu liniște, tihnă, mese întinse și timp liber în care să poți să faci binging fără niciun sentiment de vinovăție. În practică, poate veni și cu inevitabilul moment în care stai tolănit pe canapea, telecomanda în mână, și te întrebi: „ok, dar eu la ce mă uit?”. Pentru că, să fim sinceri, nimic nu-ți testează răbdarea mai tare decât să cauți „ceva bun” și să ajungi, 45 de minute mai târziu, tot la nimic.

Platformele de streaming sunt generoase până la epuizare, iar algoritmii par convinși că vrei să revezi aceleași lucruri la nesfârșit. Așa că am făcut noi munca plictisitoare pentru tine și am adunat o listă de filme și seriale cât se poate de noi, care chiar merită timpul tău liber.

Disney+: Star Wars și regimuri autoritare

Dacă ai crezut că ai scăpat de Gilead odată cu finalul din „Povestea slujitoarei”, ei bine… nu. „Testamentele” a venit pe 8 aprilie cu energia aceea de sequel care nu doar că mai deschide o ușă, dar te și împinge înăuntru, ca să-ți arate că lucrurile pot deveni și mai complicate când următoarea generație începe să pună întrebări incomode.

Serialul, bazat pe romanul lui Margaret Atwood, mută focusul de pe supraviețuire pe ceva și mai periculos: adolescența într-un regim totalitar. Agnes și Daisy nu doar că cresc în societatea Gilead, ci sunt educate să creadă că asta e normalitatea – într-o școală de elită unde disciplina nu e negociabilă și unde Mătușa Lydia (da, tot ea) pare mai interesată ca niciodată să modeleze viitorul sistemului din interior. Relația dintre cele două protagoniste devine scânteia care promite ceva apropiat de rebeliune. Primele trei episoade apar din start (binecuvântare pentru binge-watcheri), restul sunt lansate săptămânal.

Dacă ți-a lipsit un pic haosul intergalactic și antieroismul pur, „Star Wars: Maul – Lordul Umbrelor” e fix ce trebuie (disponibil de pe 6 aprilie). Da, Darth Maul revine într-un serial Lucasfilm care-ți promite că vei urmări forța întunecată cu un zâmbet. Acțiunea se petrece după evenimentele din „Star Wars: The Clone Wars”, iar Maul nu mai e doar acea amenințare misterioasă, acum încearcă să-și reconstruiască rețeaua criminală. Două episoade noi pe săptămână, destul încât să simți că planul lui Maul se desfășoară în timp real și să te facă să îți pui întrebarea clasică: „oare chiar vrei să fii de partea lui… sau nu?”

Că tot ai avut parte de haosul clasic la masa de Sărbători în familie, poți să vezi cum e și la alții, pentru că de pe 10 aprilie „Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” revine pe micile ecrane. Sitcomul care a definit adolescența americană haotică și plină de ironie în anii 2000 se întoarce cu același amestec de umor absurd și momente de sinceritate brutală.

De data asta, Malcolm e adult și revine acasă pentru a sărbători 40 de ani de căsnicie ai părinților săi, Hal și Lois. E ocazie perfectă să descoperi că nimic nu s-a schimbat în familia lui: haosul, conflictele și micile „nedreptăți” continuă să fie la ordinea zilei. De această dată, sitcomul adaugă și perspectivele unui adult care privește cu nostalgie și ușoară frustrare copilăria.

SkyShowtime: thriller din Țara Galilor și „băieți răi”

Dacă ești gata să te pierzi într-un thriller care combină misterul cu peisaje aproape gotice, dar superbe, „Under Salt Marsh” te așteaptă din 2 aprilie pe SkyShowtime. Primele trei episoade sunt disponibile din start, ca să-ți faci culcuș direct în poveste, iar restul apar săptămânal. Acțiunea se petrece într-un oraș galez izolat, prins între munți și o mare care pare că vrea să-și revendice pământul, perfect pentru atmosfera de tensiune continuă. Jackie Ellis (Kelly Reilly), fostă detectivă transformată în profesoară, descoperă trupul unui elev de opt ani, Cefin, aparent înecat, iar asta readuce la suprafață și fantomele trecutului – inclusiv dispariția nepoatei sale.

Pe măsură ce Jackie reface legătura cu fostul partener de poliție, tensiunea crește, iar fiecare colț al orașului, fiecare val care se sparge de stânci par să ascundă un secret. „Under Salt Marsh” nu e doar un thriller polițist: e un puzzle emoțional și psihologic, cu personaje complicate și un cadru care pare că îți șoptește constant că nimic nu e ceea ce pare.

Pentru cei mici, „Băieții Răi 2” au sosit de pe 5 aprilie pe SkyShowtime, gata să transforme zilele libere într-o aventură plină de energie. Continuarea filmului animat aduce în prim-plan același grup de personaje care nu pot să stea locului nici o secundă și care te fac să realizezi că, uneori, cele mai mari probleme vin… din cele mai mici surse. E perfect pentru copii, dar și pentru adulții care nu refuză o porție bună de umor inteligent și situații absurde.

Amazon Prime: antieroi și o româncă într-un film cu Chris Hemsworth și Halle Berry

De pe 8 aprilie „The Boys” au revenit cu sezonul 5, ultimul. Serialul care a rescris regulile filmelor cu supereroi și a dat la o parte masca perfectă de „salvatori” se încheie într-un mod care se anunță cum altfel decât epic, intens și plin de momente wow.

Fanii se pot aștepta la combinația deja clasică pentru acest univers, de acțiune nebună, satiră acidă și personaje care sfidează tot ce știai despre bine și rău. E genul de final care nu doar rezolvă conflictele, ci le amplifică dramatic, ținând spectatorii pe marginea canapelei. În plus, cu tot ce s-a construit în sezoanele anterioare (alianțe fragile, trădări neașteptate și moralitate discutabilă) sezonul final promite să fie nu doar un punct culminant, ci și un tur de forță care închide definitiv povestea.

Perfect pentru binge-watch, dar și pentru cei care vor să încheie vacanța de Paște cu nivelul de adrenalină la maximum.

Pe de altă parte, dacă vrei un Paște cu tensiune și glam, „Crime 101” e exact ce trebuie. A fost lansat pe 1 aprilie, dar poate n-ai avut timp să-l vezi până acum. E o ecranizare după nuvela lui Don Winslow, cu o distribuție care eclipsează multe producții de la Hollywood.

Îl avem pe Chris Hemsworth, un hoț de bijuterii cu stil, Mark Ruffalo, un detectiv obsedat să-l prindă, și Halle Berry, prinsă fix între jaf și dramă, plus Barry Keoghan, Monica Barbaro și Corey Hawkins, care adaugă sare și piper fiecărei scene. Și, ca să nu uităm de mândria locală, actrița Andra Nechita apare într-un rol secundar ca Adrienne. Cu Andra am vorbit anul trecut într-un interviu mai amplu publicat în exclusivitate pe HotNews.ro.

HBO Max: drame adolescentine cu Zendaya și Sydney Sweeney, teroriști la G20

Pe 8 aprilie, și-a făcut debutul „The Other Bennet Sister”. Adaptarea romanului scris de Janice Hadlow o aduce în prim-plan pe Mary Bennet. Povestea începe în Longbourn, la casa familiei Bennet, unde domnul și doamna Bennet gestionează o gospodărie plină de viață și de fete nemăritate: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty și Lydia. În timp ce surorile ei caută romantismul și afirmarea socială, Mary pornește pe un drum diferit. Ea călătorește la Londra pentru a locui cu mătușa și unchiul ei, domnul și doamna Gardiner, și începe să-și descopere propria identitate și propria poveste. E ca și cum Jane Austen și-ar fi scos ochelarii prudenței și ar fi spus: „Mary merită propriul spotlight!”

Pe 10 aprilie, începe și ultimul sezon din comedia originală HBO „Hacks”, care a strâns 48 de nominalizări la premiile Emmy și a câștigat „Outstanding Comedy Series” pentru sezonul trei. Noul sezon le surprinde pe Deborah Vance (Jean Smart) și Ava (Hannah Einbinder) revenind în Las Vegas în urma unor știri eronate și defăimătoare, potrivit cărora Deborah ar fi decedat. Ele se arată mai hotărâte ca niciodată pentru a-i asigura lui Deborah un loc de cinste în istoria comediei.

Pentru cei care preferă dramă adolescentină cu impact emoțional puternic, pe 13 aprilie începe sezonul 3 din „Euphoria”, care explorează prietenii din copilărie și luptele interioare în ceea ce privește credința, traumele și moralitatea, exact genul de serial care te face să uiți că mai există și „viață normală” și banală.

Un alt film care aduce adrenalina la cote maxime pe masa de Paște e „G20”. Premiera pe HBO Max e pe 10 aprilie, iar de data asta teroriștii dau buzna chiar la summitul G20. În centrul acțiunii se află președinta Sutton, care trebuie să jongleze simultan cu politică de nivel înalt și tactici militare ca să-și protejeze familia și să salveze întreaga situație. Este genul de thriller care te ține cu ochii lipiți de ecran și cu sufletul la gură, pentru că fiecare decizie contează și fiecare secundă poate schimba cursul evenimentelor – chiar relaxant în comparație cu realitatea, având în vedere ultimele evenimente din lumea largă, de la Ucraina, la Iran.

Netflix: nordic noir viral, box și drame în șah, inundații cu rechini

„Detective Hole” este noul thriller polițist de pe Netflix care a urcat rapid în topul global al platformei, iar toate cele 9 episoade sunt deja disponibile pentru publicul din România. Bazat pe romanele lui Jo Nesbø, serialul recreează atmosfera întunecată și tensionată a poveștilor originale, aducând pe ecran cazul detectivului Harry Hole și confruntarea lui cu un criminal în serie. Adaptarea se concentrează pe al cincilea volum al seriei, „The Devil’s Star”, combinând thrillerul cu dramele psihologice ale personajelor. Distribuția e și ea una bună: Tobias Santelmann, cunoscut din „The Last Kingdom” și „The White Lotus”, îl interpretează pe Hole, iar Joel Kinnaman (din „Suicide Squad” și „For All Mankind”) îl joacă pe Waaler, adăugând tensiune și complexitate relației lor. „Detective Hole” este pe locul 3 în topul mondial și locul 4 în România conform Flix Patrol – o alegere perfectă pentru zilele libere de Paște.

Marele maestru Hans Niemann face valuri în șahul mondial în documentarul Netflix „Untold: Chess Mates (Povești din sport: Șahiști)”, lansat pe 7 aprilie, declarând fără echivoc că va deveni un „ucigaș de sânge rece” și cel mai bun jucător din lume. Filmul revizitează scandalul din 2022, când Magnus Carlsen, campion mondial de cinci ori, s-a retras dintr-o partidă împotriva lui Niemann, acuzând că americanul a trișat, și aruncă noi umbre asupra celebrei rivalități.

„Big Mistakes (Greșeli mari)”, care debutează pe Netflix pe 10 aprilie, e genul de serial care îți arată că a fi nepriceput poate fi periculos… dar și hilar. Doi frați complet lipsiți de talent într-ale crimei organizate se trezesc șantajați și aruncați direct în lumea mafiei, unde fiecare pas greșit pare să fie inevitabil. Serialul combină acțiunea cu umorul absurd: e ca și cum „Ocean’s Eleven” ar fi fost regizat de frații tăi mai mici, doar că rezultatul e mult mai haotic și mult mai amuzant.

„Thrash (Natură prădătoare)” e un film care are premiera pe Netflix pe 10 aprilie și care te aruncă direct în mijlocul unui uragan catastrofal care lovește un oraș de coastă și transformă fiecare stradă într-un teren minat acvatic… cu rechini. Localnicii izolați trebuie să găsească rapid soluții de supraviețuire, în timp ce apele în creștere ascund rechini înfometați.

Și nu în ultimul rând, pe 11 aprilie, de la ora 21:00, Netflix transformă canapeaua ta în primul rând la un meci de box de proporții: „Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov”. Fostul campion la categoria grea, Tyson Fury, revine în ring pentru o confruntare electrizantă cu Arslanbek Makhmudov, direct în Regatul Unit, ceea ce va garanta o atmosferă incredibilă. Tyson are și propriul reality show pe Netflix, iar pe 12 aprilie apare și sezonul 2.