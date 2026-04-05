Lansat discret, un nou serial thriller bazat pe un bestseller se numără printre cele mai vizionate pe Netflix

Bazat pe cărțile lui Jo Nesbø, serialul „Detective Hole” a urcat rapid în topul Netflix la nivel global, scrie Elle.

Platforma de streaming a adăugat recent un nou serial în portofoliu, adaptând romanele populare ale lui Jo Nesbø și aducând pe micile ecrane „Detective Hole”.

Serialul urmărește povestea celebrului detectiv Harry Hole și toate cele 9 episoade sunt disponibile pentru publicul din România.

În centrul acțiunii este detectivul Hole, care investighează o serie de crime violente în capitala Norvegiei, Oslo.

Producția a fost bine primită și are un scor bun pe Rotten Tomatoes pentru un thriller. Deși lansarea a fost relativ discretă, serialul a urcat treptat în topul celor mai vizionate producții limitate de pe platformă.

„Detective Hole”, bazat pe un roman polițist de succes

„Detective Hole” este cea mai nouă adaptare a romanelor polițiste semnate de cel mai de succes scriitor norvegian, Jo Nesbø, cărți iubite de milioane de cititori din întreaga lume.

Serialul se bazează pe al cincilea volum, „The Devil’s Star”.

Potrivit Netflix, povestea este un thriller centrat pe un criminal în serie, dar și o dramă, care urmărește doi polițiști, aparent colegi, dar aflați de părți opuse ale legii.

În primul sezon, Harry se confruntă cu vechiul său rival, detectivul corupt Tom Waaler.

Cine joacă în „Detective Hole”

Briliant, dar măcinat de propriile probleme, Hole trebuie să prindă un criminal în serie și, în același timp, să-l aducă pe Waaler în fața justiției.

Harry Hole este interpretat de actorul Tobias Santelmann, care a recunoscut că presiunea este mare doarece „cititorii trăiesc cu acest personaj de aproape 30 de ani”.

Tobias Santelmann a mai jucat în „The Last Kingdom” și va avea un rol și în sezonul 4 al serialului fenomen „The White Lotus”.

Rivalul detectivului, Tom Waaler, este jucat de Joel Kinnaman, cunoscut din producții precum „Suicide Squad”, „House of Cards” sau „For All Mankind”.

Potrivit datelor Flix Patrol pentru ziua de sâmbătă, „Detective Hole” se clasează pe locul 3 în lume în topul celor mai vizionate seriale Netflix. În România, ocupa locul 4.

