Filmul atacului de la liceul din Pitești. Ce se știe despre elevul de 15 ani care și-a rănit colegii cu o macetă

Un elev de clasa a IX-a din Pitești și-a lovit cu maceta doi colegi de liceu. Elevul agresor i-a chemat pe aceștia în baie „să le arate ceva”, apoi a început să îi lovească peste mâini, explică inspectorul școlar adjunct al județului Argeș, Maria Dumitrașcu, pentru HotNews.

Agresiunea a avut loc chiar în baia liceului, în timpul unei pauze, spun autoritățile. Băiatul care și-a atacat doi colegi este un minor de 15 ani care a sosit la Liceul „Armand Călinescu” din Pitești acum o lună.

Unul dintre cei doi băieți atacați a fost rănit și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Cei trei elevi aveau un conflict

„A fost un incident cu un elev din clasa a IX-a care și-a amintit că a avut un conflict cu niște colegi la începutul anului școlar. Zilele trecute aceștia l-au necăjit și de acolo… Și-a chemat o parte dintre colegi la baie în pauză spunându-le că o să le arate ceva și acolo a scos maceta și i-a lovit”, spune inspectorul școlar Maria Dumitrașcu, în dialogul cu HotNews.

Ea afirmă că era o macetă „mai mică”, de aproximativ 30 de centimetri, care nu a lăsat răni foarte adânci copiilor.

Inspectorul școlar general Dumitru Tudosoiu vorbește și despre conflictele anterioare dintre elevul agresor și colegii lui.

„Un bullying, nu știm cât de grav. Suntem în anchetă acum să vedem cum au fost atât de puternice încât să îl facă pe el să acționeze așa. Se pare că aveau niște glume între ei, niște glume proaste, iar reacția lui a fost aceea pe care am aflat-o astăzi”, a spus el, pentru HotNews.

Agresiunea a fost oprită de profesorul de serviciu care se afla pe hol și care a auzit gălăgie din baia băieților. Acesta a imobilizat elevul de clasa a IX-a și a alertat alte cadre didactice.

Din informațiile celor doi inspectori, niciunul dintre elevii implicați nu era un elev problemă. Despre elevul agresor, inspectoarea Maria Dumitrașcu spune că a fost elev în școala în care predă și ea și „sigur nu a creat probleme în gimnaziu”.

Ce s-a întâmplat

Poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi că un elev al Liceului „Armand Călinescu” din Piteşti ar fi suferit o leziune în urma unui conflict cu un coleg, potrivit News.ro.

Directoarea liceului a declarat pentru presa locală că elevul și-a atacat colegii în baia școlii cu o macetă.

„Un elev de clasa a IX-a, în timpul primei pauze, pauza de la 8:50 la 9:00, în baie, a atacat, să zic, cu un obiect destul de periculos, o macetă, ceilalți elevi aflați în toaletă”, a declarat directorul adjunct al unității de învățământ, Andreea Grosaru, pentru ePitești.

„Din discuțiile cu elevi din clasă, aș putea doar să spun că erau niște glume între ei. Acum, la ce nivel s-a ajuns cu aceste glume, nu ne dăm seama exact”, a adăugat ea.