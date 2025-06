Filmul care a dominat autoritar box office-ul a fost detronat de un nou lungmetraj pentru toate vârstele

Actorul american Mason Thames într-o secvență din noul film live-action „How to Train Your Dragon”, FOTO: Universal Pictures - Dreamworks / AFP / Profimedia Images

Lungmetrajele adresate întregii familii se bucură din nou de o perioadă de grație la box office, în contextul în care două „remake”-uri live-action ating repere spectaculoase privind încasările obținute în cinematografe, scrie luni revista Variety.

Noul film How to Train Your Dragon, realizat de studiourile Universal și DreamWorks Animation, s-a apropiat de pragul de încasări totale de 200 de milioane de dolari încă din weekendul de debut. Asta în timp ce Lilo & Stitch al Disney a depășit 850 de milioane de dolari la nivel mondial după 4 weekenduri de la lansare, perioadă în care a dominat autoritar box office-ul.

Ce este și mai remarcabil e că ambele filme de familie reușesc să atragă public și să vândă bilete, în ciuda faptului că se adresează acelorași segmente demografice de spectatori.

How to Train Your Dragon a încasat 114 milioane de dolari din 81 de piețe internaționale, devenind filmul nr. 1 la box office-ul internațional. De asemenea, a ocupat primul loc și în America de Nord, cu 83 de milioane de dolari, ajungând la un debut global de 197,8 milioane de dolari.

Noul film „How to Train Your Dragon” a revenit cu un nume familiar

Cineastul canadian Dean DeBlois a scris și regizat remake-ul How to Train Your Dragon, cu un buget de producție de 150 de milioane de dolari. El a realizat anterior trilogia animată a francizei, care include originalul din 2010, continuarea din 2014 și How to Train Your Dragon: The Hidden World din 2019.

Trilogia de filme animate regizată de acesta a obținut încasări de 1,6 miliarde de dolari la nivel global. Acțiunea noului film live-action se desfășoară în satul viking fictiv Berk și urmărește aventurile unui adolescent firav pe nume Hiccup, care se împrietenește cu un dragon rănit pe care îl numește „Toothless”.

O continuare live-action How to Train Your Dragon 2 este deja programată să apară în cinematografe în 2027.

„Lilo & Stitch” se pregătește să devină primul film din 2025 cu încasări de peste un miliard de dolari

Părinții cu copii mici continuă, de asemenea, să umple sălile de cinema pentru a vedea Lilo & Stitch, care a strâns 31,1 milioane de dolari din 52 de piețe internaționale în cel de-al patrulea weekend de la lansare.

Aventurile comice ale unei creaturi extraterestre care nu își găsește locul printre pământeni au generat 491 de milioane de dolari în afara SUA și 858 de milioane de dolari la nivel mondial, de la weekendul de Memorial Day încoace.

Dacă ritmul se menține, Lilo & Stitch este pe cale să devină primul film al anului care atinge pragul de un miliard de dolari. În prezent este al doilea film produs ca Hollywood în ceea ce privește încasările obținute în 2025, în spatele doar a Minecraft Movie (951 de milioane de dolari). Acesta a fost lansat însă în luna aprilie, iar analiștii nu consideră că mai are forța de a depăși pragul de venituri de un miliard de dolari, în condițiile în care a ieșit deja din multe săli de cinema.

Filmul „Misson Impossbile” al lui Tom Cruise se preconizează a fi un eșec financiar

Un alt reper la box office îl constituie filmul Mission: Impossible – The Final Reckoning al Paramount, care a depășit 500 de milioane de dolari la nivel global.

A opta parte din franciza de acțiune cu Tom Cruise a adus 21 de milioane de dolari din 66 de teritorii în weekendul recent încheiat.

Noile vânzări de bilete ridică totalul internațional de încasări la 340,5 milioane de dolari de încasări și cel general la 506 milioane la nivel mondial. Diferența e reprezentată de veniturile obținute pe piața internă din America de Nord.

Totuși, Paramount a cheltuit aproximativ 400 de milioane de dolari pentru producție – iar cum operatorii de cinematografe păstrează aproximativ jumătate din încasările de la bilete, The Final Reckoning – nu se va apropia de pragul rentabilității în parcursul său cinematografic.