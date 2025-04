Filmul „Minecraft” a depășit toate așteptările la box office și se conturează deja drept unul dintre cele mai mari succese ale anului

Filmul „Minecraft” a debutat pe marile ecrane din cinematografe ca un „blockbuster” instantaneu, cu încasări de 301 milioane de dolari la nivel global, cu mult peste așteptările analiștilor pentru un astfel de lungmetraj și după un început de an dezamăgitor pentru multe producții așteptate de la Hollywood, relatează revista Variety.

După doar 3 zile de la lansare, A Minecraft Movie este deja al doilea film produs de Hollywood cu cele mai mari încasări în 2025, după Captain America: Brave New World. Filmul cu supereroi al Marvel/Disney a ajuns însă la încasări de 410 milioane de dolari după 8 săptămâni de rulare în cinematografe.

Variety notează că filmul Minecraft, o comedie de acțiune cu rating PG (recomandat copiilor sub vârsta de 13 ani doar cu avizul părinților) va depăși în curând aceste încasări și va urca pe primul loc.

Regizat de Jared Hess și produs de Warner Bros. alături de Legendary Entertainment, filmul urmărește aventurile a patru inadaptați care sunt absorbiți printr-un portal într-o lume cubică. Lansat în 2011, jocul Minecraft care a inspirat filmul a devenit una dintre cele mai populare francize de jocuri video din lume. Această recunoaștere globală, combinată cu dorința publicului pentru un film de familie și cu recenziile entuziaste apărute pe rețelele sociale, au dus vânzările de bilete la cote spectaculoase.

Printre alte recorduri, A Minecraft Movie a înregistrat al doilea cel mai mare debut internațional pentru o adaptare după un joc video, după Super Mario Bros. Movie de la studiourile Universal și Illumination în 2023. Acesta a obținut 173 milioane de dolari în afara SUA și 377 milioane la nivel global în weekendul de Paște, încheindu-și parcursul cinematografic cu un total impresionant de 1,3 miliarde de dolari.

Încasări uriașe pentru filmul „Minecraft”

Înaintea weekendului, analiștii se așteptau ca filmul Minecraft, care a beneficiat cu un buget de 150 milioane de dolari și actori ca Jack Black și Jason Momoa, va vinde bilete în valoare de 65 de milioane de dolari la nival internațional și între 70-80 milioane pe piața internă din America de Nord.

A Minecraft Movie este unul dintre puținele filme recente de la Hollywood cu pretenții la titlul de „blockbuster” care nu a eșuat în China, fiind deja cel mai de succes film străin în 2025 și cea mai profitabilă adaptare cinematografică după un joc video din ultimii 5 ani, depășind The Super Mario Bros. Movie, Uncharted și Sonic the Hedgehog.

Variety notează că noul film pentru familie ar putea revitaliza box office-ul după un început slab de 2025, marcat de dezamăgiri precum Captain America: Brave New World, Albă ca Zăpada, Mickey 17 și The Alto Knights.

Studioul Marvel speră să relanseze în luna mai sezonul filmelor „blockbuster” cu filmul său cu supereroi Thunderbolts în care va juca și actorul român Sebastian Stan, iar alte titluri importante precum Superman, Mission: Impossible – The Final Reckoning și Lilo & Stitch speră să reducă spectatorii într-un număr mai mare în cinematografe.

Filmul „Albă ca Zăpada” s-a prăbușit la box office

A Minecraft Movie a dominat autoritar box office-ul în weekendul său de debut, celelalte filme aflate în cinematografe fiind nevoite să se mulțumească cu „firimituri”.

Pe un îndepărtat loc doi, thrillerul de acțiune al lui Jason Statham, A Working Man, a încasat 7,2 milioane de dolari. După două săptămâni de la lansare, filmul produs de Amazon MGM a încasat 27,7 milioane de dolari.

The Chosen: Last Supper – Part 2 de la Fathom Entertainment, un serial biblic care e difuzat în mod atipic în sălile de cinema din SUA, nu la TV, a rămas pe locul trei, cu 6,7 milioane de dolari din 2.235 de cinematografe în weekend.

Filmul live-action Albă ca Zăpada de la Disney, cu Rachel Zegler și Gal Gadot în rolurile principale, a căzut pe locul 4, cu 6 milioane de dolari din 3.750 de săli de cinema nord-americane, în cel de-al treilea weekend de la lansare.

Până acum, această producție Disney ce a costat 250 milioane de dolari a generat încasări de doar 77 milioane pe piața internă din America de Nord și 168 milioane în întreaga lume. Deși suntem abia în prima parte a anului, filmul Albă ca Zăpada se conturează deja a fi unul dintre cele mai mari eșecuri comerciale ale lui 2025.

Pe locul cinci se află The Woman in the Yard de la studiourile Universal și Blumhouse, cu 4,5 milioane de dolari în al doilea weekend de proiecții. Filmul, cu Danielle Deadwyler în rolul unei mame care vede o femeie misterioasă (în curte, evident), a încasat până acum 17 milioane de dolari. Din fericire pentru producătorii săi, filmul cu buget redus a costat doar 12 milioane de dolari.