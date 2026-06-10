Filmul „Cravata galbenă” a intrat în streaming după ce doar „Avatar” l-a depășit în cinematografe. Controversa pe care a stârnit-o

Filmul „Cravata galbenă” despre viața tumultoasă a marelui dirijor român Sergiu Celibidache a ajuns miercuri, 10 iunie, în streaming, după ce a fost cel mai urmărit film românesc anul trecut.

La baza filmului stă un scenariu care s-a scris treptat, timp de aproape 20 de ani, construit pe baza scrisorilor membrilor familiei, precum și a poveștilor pe care Sergiu Celebidache i le spunea fiului său, Serge Ioan Celebidache. De altfel, acesta a regizat filmul despre tatăl său, care s-a stins din viață în 1996.

Actorul american Ben Schnetzer („Pride”, „The Book Thief”) joacă rolul dirijorului pentru prima parte a vieții sale, în timp ce legendarul John Malkovich e Celebidache la vârsta senectuții.

Distribuția include alți actori cunoscuți de la Hollywood precum Miranda Richardson („Tom & Viv”, „Damage”), Kate Phillips („Peaky Blinders”, „Downton Abbey”), Sean Bean („Game of Thrones”, „The Lord of the Rings”), Anton Lesser („Game of Thrones”) și Charlie Rowe („Rocketman”).

Un film „100% românesc”

Lungmetrajul a fost filmat în România cu o echipă de peste 300 de profesioniști, operele lui Sergiu Celibidache fiind recreate cu sprijinul a cinci orchestre naționale.

Adela Vrînceanu Celebidachi, nora celebrului compozitor şi dirijor, a subliniat că, deși distribuția este una internațională și lungmetrajul a fost filmat în engleză, „Cravata galbenă” este un film 100% românesc. Ea a fost unul dintre producătorii lungmetrajului.

Deși nu a fost implicat în vreun fel în proiect, celebrul regizor american Tim Burton a venit în România pentru premiera de gală a filmului, organizată la începutul lunii noiembrie la Sala Palatului din București.

„Am realizat filmul ‘Wednesday‘ în România. Am venit în România în urmă cu patru ani și sunt bucuros să revin aici”, declara atunci Tim Burton la Euronews România. Malkovich a spus care a fost principala sa provocare pentru „Cravata galbenă”.

„A trebuit să învăț să dirijez câteva piese care nu sunt deloc ușoare. (…) Întotdeauna este provocator să faci un film bun. A trebuit să învăț multe lucruri și asta este interesant. Îmi place să privesc povestea. Poate partea de dirijat. Nu sunt Celibidache, dar dirijatul este interesant și amuzant. Îmi place povestea vieții sale”.

John Malkovich, FOTO: George Pimentel for / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Cravata galbenă” a fost un succes uriaș în cinematografele din România

„Inspirat din destinul legendarului dirijor Sergiu Celibidache, filmul ‘Cravata Galbenă’ prezintă

extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Este călătoria unui om care

a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război”, este descrierea lungmetrajului.

„Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne

neclintit într-o lume a compromisurilor”, mai notează aceasta.

După lansarea în cinematografe, filmul ‘Cravata Galbenă’ a fost urmărit de peste 500.000 de

spectatori, devenind cel mai vizionat film românesc al anului 2025 și unul dintre cele mai

importante succese de box office ale cinematografiei românești recente.

Cu încasări totale de 13,59 milioane de lei, lungmetrajul despre Sergiu Celibidache a fost al doilea cel mai urmărit film în sălile de cinema din România anul trecut. Pe prima poziție s-a situat noul film „Avatar: Foc și cenușă” al lui James Cameron, cu încasări de 21,17 milioane de lei.

Filmul a fost marcat de o controversă majoră

Lansarea lungmetrajului a fost marcată și de o controversă apărută în spațiul public după ce membri ai redacției Alecart, formată din elevi ai Colegiului Național din Iași, au semnalat că au primit, prin profesori și de la producători ai filmului, solicitări repetate de a șterge finalul cronicii pe care au publicat-o pentru el, pe motiv că aceasta conține „un spoiler” și „face mult rău”.

„Nu mă așteptam ca un profesor să ceară eliminarea unui articol al unui elev chiar dacă era un mesaj pe care trebuia să-l transmită din partea domnului regizor Celibidache. Când am întrebat-o de ce, mi-a spus că «așa sunt artiștii și trebuie înțeleși»”, declara la momentul respectiv pentru HotNews profesorul Emil Munteanu, coordonatorul revistei Alecart.

Ceea ce a fost considerat a fi spoiler era faptul că „eleva spunea despre acea cravată galbenă care va fi descoperită de personajul principal de fiu în carte, cravata pe care o trimisese și care trebuia să o dea înapoi tatălui în tinerețe, aceasta a fost. Și că asta i-ar fi deranjat pe producătorii și regizorul filmului”, a explicat Emil Munteanu pentru HotNews.

Autoarea cronicii a arătat cum a primit mesaje private de la Adela Vrînceanu Celebidachi și Cristina Dobrițoiu, o altă producătoare a filmului, în care era rugată în termeni politicoși, dar fermi, să „șteargă deznodământul” textului.

Producătoarea Adela Vrînceanu Celebidachi. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Este o mare neînțelegere. Au fost rugați să evite descrierea deznodământului. Am vrut ca publicul să se bucure de film fără să afle înainte momentele cheie”, a răspuns Adela Vrînceanu Celebidachi la acuzații.

„Nu am cerut schimbarea opiniilor critice. Nu am cerut modificarea analizei. Nu am urmărit limitarea libertății editoriale. Am respectat cronica și munca autoarei. Rugămintea noastră vine din grija pentru spectator, de a nu fi dezvăluit finalul filmului. Atât”, a adăugat ea.

Însă mai mulți cineaști, profesori și coordonatori de festivaluri și-au exprimat solidaritatea cu echipa Alecart si alte voci din lumea culturală au sugerat că a fost vorba de o tentativă de intimidare a unor adolescenți.

„Pentru echipa ‘Cravatei galbene’: catastrofă e situația pe care ați creat-o. Pentru echipa Alecart (liceenii & cei doi profesori ai lor, Nicoleta & Emil Munteanu, impecabili ca-ntotdeauna): mulțumim. Câtă vreme există în România liceeni capabili să educe adulții, mai avem o șansă”, afirma, de exemplu, scriitorul Radu Vancu.