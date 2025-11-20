Cronica la dubă: Echipa filmului „Cravata Galbenă”, cu John Malkovich în rolul lui Sergiu Celibidache, a cerut modificarea unei cronici scrise de niște elevi

Redacția Alecart, formată din elevii Colegiului Național din Iași, a primit, prin profesori și direct, cererea de la PR-ul și de la producătoarea filmului de a șterge finalul cronicii, pe motiv că aceasta conține „un spoiler” și „face mult rău”.

După mai multe intervenții, autoarea nu a șters, dar a modificat finalul cronicii.

Mai mulți oameni de cultură au reacționat în sprijinul revistei.

HotNews a discutat cu profesorul coordonator al revistei elevilor și cu producătoarea filmului, una dintre persoanele care a intervenit.

Maria Oglinzanu este elevă în clasa a XI-a și jurnalist la Alecart, publicația elevilor la Colegiul Național din Iași.

Reputația ieșeană a revistelor elevilor și studenților

Tradiția publicațiilor din școli este una nu doar românească, ci și internațională. În privința Iașiului, orașul are reputația revistelor scoase de elevi și studenți.

De pildă „Opinia studențească” este una dintre primele și cele mai importante publicații românești de după căderea comunismului. Multe nume importante din presa noastră au scris, de-a lungul timpului, la astfel de reviste.

Profesorul Emil Munteanu: „Nu mă așteptam ca un profesor să ceară eliminarea unui articol”

Alecart, redacția elevilor la Colegiul Național din Iași, a publicat o cronică a filmului „Cravata Galbenă”. După publicarea sa, profesorul Emil Munteanu, de la Colegiul Național din Iași, care este și coordonatorul revistei Alecart, povestește pentru HotNews că „a primit un telefon de la o colegă profesoară care ne cerea imperios să dăm jos articolul, pentru că el conține spoilere și că a primit un mesaj de la domnul regizor Serge Celibidache, care îi spunea: «Trebuie eliminat. Trebuie scos articolul, e catastrofă»”.

„Nu mă așteptam ca un profesor să ceară eliminarea unui articol al unui elev chiar dacă era un mesaj pe care trebuia să-l transmită din partea domnului regizor Celibidache. Când am întrebat-o de ce, mi-a spus că «așa sunt artiștii și trebuie înțeleși»”.

Profesorul Emil Munteanu de la Colegiul Național din Iași. Sursă foto: Arhivă personală

Ceea ce a fost considerat a fi spoiler era faptul că „eleva spunea despre acea cravată galbenă care va fi descoperită de personajul principal de fiu în carte, cravata pe care o trimisese și care trebuia să o dea înapoi tatălui în tinerețe, aceasta a fost. Și că asta i-ar fi deranjat pe producătorii și regizorul filmului”, continuă Emil Munteanu pentru HotNews.

Intervenții ale producătorilor asupra finalului cronicii

Mai multe mesaje și apeluri au urmat. Ele au fost trimise către elevă de către Adela Vrînceanu, producătoare și soția regizorului și Cristina Dobrițoiu, producător, pe Instagram si pe Facebook. Autoarea cronicii era rugată, în termeni politicoși, dar fermi, să „șteargă deznodământul” textului.

Textul nu a fost șters de tot, dar, în urma presiunii producătorilor, eleva a decis sa modifice finalul textului.

„Seara am vorbit cu ea și am întrebat-o dacă vrea să schimbe. Era dreptul ei să facă ce dorește și ea a zis că nu vrea să fie nici un fel scandal. A zis că modifică fără să afecteze conținutul articolului asta”, a explicat profesorul Munteanu.

„O parte din redacție nu a fost de acord”

„Vă spun chiar și punctul meu de vedere, că acolo nu e un spoiler, pentru că secvența aceea cu cravata nici măcar nu mi s-a părut un spoiler, pentru că era previzibilă. Odată ce cravata apare la început, trebuia să mai apară o dată. Dar eleva a zis că dacă am fost eu solicitat și pe mail și pe Facebook și au aflat și telefonul meu, adică am fost sunat de doamna în cauză, a decis să schimbe. A doua zi am avut întâlnire de redacție și o parte din redacție nu a fost de acord cu aceasta și au zis că vor o poziție din partea profesorului și atunci este firesc să-mi apară elevi”, continuă profesorul.

Au amenințat cu avocații

Emil Munteanu spune că pe lângă modificarea finalului, l-a deranjat modul în care producătoarea a vorbit cu eleva, „tonul folosit” și modul în care producătoarea a vorbit cu profesorul. „Eu am întrebat-o atunci dacă eu voi scoate articolul și elevii mei vor scrie pe paginile lor, vor povesti filmul, ce se va întâmpla? Și mi-a răspuns că își va consulta avocați.”

Prima lecție despre demnitate și libertatea de exprimare

„E prima dată când se întâmplă așa ceva. A fost până la urmă ca o lecție, o lecție pe care cred că nu puteam să le predau altfel în care să le explic că trebuie să-și păstreze demnitatea și să țină la libertatea lor de opinie în articol. Adică ei știu foarte bine că nu poate exista cenzură. Pentru că noi ținem foarte mult să îi formăm în felul ăsta, dovadă că ALECART este partener al unor festivaluri internaționale precum FILIT și ei scriu cronici de evenimente de teatru, adică sunt implicați în activitatea culturală. Revista e o modalitate de fapt de a le stimula curiozitatea aceasta culturală”, a mai transmis profesorul.

HotNews a solicitat un punct de vedere echipei filmului și am primit un răspuns în scris din partea Adelei Vrînceanu, producătoarea și soția regizorului.

Producătoarea: ,,Opiniile criticilor sunt importante, iar noi nu am solicitat cenzurarea criticii, ci doar protejarea publicului de informații”

„Este o mare neînțelegere. Au fost rugați să evite descrierea deznodământului. Am vrut ca publicul să se bucure de film fără să afle înainte momentele cheie. Nu am cerut schimbarea opiniilor critice. Nu am cerut modificarea analizei. Nu am urmărit limitarea libertății editoriale. Am respectat cronica și munca autoarei. Rugămintea noastră vine din grija pentru spectator, de a nu fi dezvăluit finalul filmului. Atât”, a spus Adela Vrînceanu Celebidachi.

Producătoarea Adela Vrînceanu Celebidachi. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Ca să fie și mai clar, textul respectiv era chiar favorabil filmului, nu avem nicio problemă nici cu cele care ne critică. De exemplu, am primit o recenzie dură în Films in Frame, iar azi am acordat un interviu tot celor de la Films in Frame, fără să avem o problemă. Respectăm punctul de vedere al oricărui autor, fie că vorbim despre Alecart, fie despre orice altă publicație”.

„Critica de film ajută publicul să înțeleagă mai bine procesul artistic, cred că nu are rolul de a reconstrui povestea pas cu pas. Ea oferă o perspectivă asupra filmului fără să îi anuleze impactul. Opiniile criticilor sunt importante, iar noi nu am solicitat cenzurarea criticii, ci doar protejarea publicului de informații ce ar fi știrbit farmecul descoperirii deznodământului”, a mai adăugat Adela Vrînceanu Celebidachi.

Radu Vancu: „Câtă vreme există în România liceeni capabili să educe adulții, mai avem o șansă”

În spațiul public mai mulți cineaști, profesori și coordonatori de festivaluri care s-au arătat solidari cu echipa Alecart si consideră că aceasta a fost „intimidarea unor adolescenti”.

„Jur pe cravata mea roșie de pionier că așa ceva nu credeam să fie posibil: intimidarea unor adolescenți pentru că nu au scris «convenabil» despre un film lansat în cinematografe (deci e penibilă faza cu «dă spoilere»). Critica nu e, nu trebuie să fie material de promovare! Mă bucur că Emil & Nicoleta Munteanu au hotărât să joace la vedere. E o lecție mult mai importantă pentru elevii lor decât sutele de lecții de la clasă”, a reacționat Bogdan Crețu, profesor universitar la Facultatea de Litere, din cadrul Universității din Iași, și critic literar.

„Îmi cer scuze, dar clocotesc de indignare. Între timp, site-ul ALECART, o revistă de liceeni exemplară, pe care-o urmăresc de ani întregi, a fost pur si simplu blocat. Rușine echipei filmului, gestul lor e incalificabil!”, a scris Miruna Runcan, profesor universitar la Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul UBB Cluj.

„Pentru echipa «Cravatei galbene»: catastrofă e situația pe care ați creat-o. Pentru echipa Alecart (liceenii & cei doi profesori ai lor, Nicoleta & Emil Munteanu, impecabili ca-ntotdeauna): mulțumim. Câtă vreme există în România liceeni capabili să educe adulții, mai avem o șansă”, a scris scriitorul Radu Vancu.

Ce au scris Gorzo și Morozov în cronici

Andrei Gorzo, în cronica sa, critică acțiunile echipei filmului și se întreabă retoric „Chiar atât de străini să fie înfăptuitorii acestui act cultural de orice înțelegere a cinemaului ca artă încât să nu-și dea seama că menirea unor cronici nu e să fie instrumente de marketing? Că autorii cronicilor nu au de ce să stea la ordinele lor? Că, în critica serioasă, baubaul spoiler-ului e doar o copilărie?”

Andrei Gorzo scrie și că „încă de la primele imagini cu băiețelul ascunzându-se de tatăl său ca să intre în comuniune cu muzica, suntem în plin kitsch”, continuând cu explicația a ceea ce este un spoiler. „Să nu mai vorbim de faptul că nu e nimic de spoiler-it aici. Un spoiler poate suna așa: «Băi, fiți atenți, crima din Orient Express fusese de fapt comisă de toți pasagerii laolaltă!»”

Victor Morozov, critic de film, a numit filmul, într-o cronică, ca fiind o ,,kitschoșenie de plastic care se crede mausoleu. Întâmpinat cu nesfârșite elogii, Cravata galbenă este un film «frumos» și fără înjurături, într-adevăr – dar asta nu îl face mai puțin vulgar.”

Cronica Alecart poate fi citită aici.