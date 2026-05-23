Filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat la Cannes a împărțit lumea artistică în două: „Niciun altul nu a făcut oamenii să se certe atât de mult”

Actrița norvegiană Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan la Festivalul Internațional de Film de la Cannes din 2026, FOTO: Valery Hache / AFP / Profimedia

Regizorul român Cristian Mungiu a triumfat sâmbătă seara la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, noul său lungmetraj „Fjord” primind marele premiu Palme d’Or. Ironia face ca un film despre polarizare și despre cât de important e să-l asculți pe celălalt să fi fost primit, el însuși, cu o polarizare extremă. „Fjord” este iubit de o parte a criticii mondiale și respins de alții.

Succesul lui Mungiu a venit fulgerător și absolut meritat, pentru foarte mulți critici. Pe aceștia i-a unit chiar subiectul controversat al lui „Fjord”, după cum arăta BBC înainte de anunțarea câștigătorilor.

”Fjord” istorisește povestea unei familii de români emigrați în Norvegia, care-și tratează copiii după preceptele unei societăți vechi, unde există uneori și corecții fizice. Dar Mungiu nu-i judecă pe acești părinți.

„Este neobișnuit ca genul de filme de artă care sunt proiectate la festivaluri internaționale de film să fie atât de sceptice față de personajele lor liberale și atât de empatice față de cele creștine conservatoare. Iar această înclinație este unul dintre motivele pentru care Fjord a divizat atât de mult publicul”, spune BBC.

Un film care te ține cu sufletul la gură

Socitatea britanică de radiodifuziune arăta într-o sinteză a recenziilor criticilor de film realizată la Cannes de Screen International, că „Fjord” a avut parte de o serie de cronici de patru stele (maximul în acest context), precum și recenzii de doar o stea, și altele între cele două extreme.

Este „un film lipsit de suflu, anticlimactic”, spunea criticul de film Peter Bradshaw în recenzia sa publicată de The Guardian. Sau este un „film demn de Palme d’Or… un film intens inteligent și captivant”, potrivit criticului Pete Hammond de la site-ul american Deadline.

„Eu, personal, nu l-aș numi demn de Palme d’Or: prea multe goluri de logică, prea multe caricaturi schițate în locul unor personaje bine conturate. Dar trebuie să recunosc că eram disperat să aflu cum va fi rezolvat procesul civil din final”, scria BBC în propria sa recenzie semnată de Nicholas Barber.

Filmul lui Cristian Mungiu, cu doi actori nominalizați la Oscar în rolurile principale

BBC nota de asemenea că va fi fascinant de văzut cum va fi primit filmul „Fjord” în Norvegia, țara în care a fost filmat, dar și în alte părți ale lumii.

„Deocamdată, niciun alt film de la Cannes nu a făcut oamenii să vorbească și să se certe atât de mult timp anul acesta. Este Fjord echilibrat sau părtinitor? Este propagandă reacționară sau o satiră inteligentă despre progresiști? Singurul lucru asupra căruia toată lumea pare să cadă de acord este că [Sebastian] Stan devine unul dintre cei mai interesanți și versatili actori ai momentului”, mai nota BBC.

Stan, nominalizat la Oscar anul trecut grație interpretării din „The Apprentice”, joacă în noul film al lui Cristian Mungiu rolul lui Mihai Gheorgiu, un inginer chel, care s-a mutat în Norvegia alături de soția sa și cei cinci copii ai lor. Actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Premiul Oscar chiar anul acesta pentru interpretarea din filmul „Sentimental Value”, o joacă pe Lisbet, soția lui Mihai.

„Mihai se ocupă de partea de IT la școala internațională locală din Norvegia, iar Lisbet lucrează ca asistentă într-un cămin de bătrâni. Dorința lor de a contribui la comunitate, spun ei, este legată de credința lor creștină intensă. Rugăciunile zilnice sunt obligatorii; homosexualitatea este privită ca un păcat grav”, notează BBC.

Cristian Mungiu, Sebastian Stan și Renate Reinsve se pregătesc să urce pe scenă pentru a primi marele premiu Palm d’Or la Cannes, FOTO: Blondet Eliot / Abaca Press / Profimedia

Povestea care i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea premiu Palme d’Or din carieră

Unul dintre copiii familiei Gheorgiu ajunge la școală cu vânătăi pe față și pe spate. Înainte ca familia să înțeleagă ce se întâmplă, copiii sunt luați și plasați în familii de plasament, inclusiv bebelușul.

„Situația este coșmarul oricărui părinte, dar poate că Mihai (n.r. tatăl român) și-a atras-o singur. Oricât de blând și iubitor ar fi, el recunoaște că își lovește copiii la fund atunci când nu se comportă cum trebuie. Este o practică obișnuită în România, susține el, chiar dacă este ilegală în Norvegia”, notează BBC despre povestea inspirată de cazul familiei Bodnariu, și pune mai multe întrebări:

Este Mihai vinovat de pedepse fizice mai severe? Au autoritățile dreptate să protejeze copiii de acest tată patriarhal strict și neînduplecat? Sau trag concluzii greșite pentru că, într-un anumit sens, nu aprobă ceea ce el ar numi valori creștine tradiționale? Mai mult, ar putea fi vorba despre faptul că nu privesc cu ochi buni imigranții români?

„Fjord” i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea premiu Palm d’Or din carieră, la aproape două decenii după cel pe care l-a câștigat grație regizării filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.