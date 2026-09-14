Filmul deceniului în cinematografe a fost detronat la box office de „vrăjitoarele” Nicole Kidman și Sandra Bullock

„Spider-Man: Brand New Day”, filmul cu cele mai mari încasări din acest deceniu, a pierdut după șapte săptămâni prima poziție în clasamentul box office, fiind detronat de „Ce fac vrăjitoarele 2” (Practical Magic 2), comedia romantică în care joacă Nicole Kidman și Sandra Bullock, relatează revista Variety.

La box office-ul nord-american, „Brand New Day” a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 8,6 milioane de dolari în weekendul care tocmai s-a încheiat. Până acum, noul film „Spider-Man” produs de Sony și Marvel a generat o sumă impresionantă de 935 de milioane de dolari în America de Nord și 2,4 miliarde de dolari la nivel mondial.

Luni a devenit filmul cu cele mai mari încasări din istoria box-office-ului intern al Hollywood, detronând recordul deținut de „Star Wars: The Force Awakens” (2015), care a încasat 936 de milioane de dolari, fără ajustarea pentru inflație.

„Brand New Day”, a cărei poveste se desfășoară la patru ani după evenimentele din precedentul film „Spider-Man” cu Tom Holland în rolul titular, a devenit de asemenea al treilea cel mai de succes film în istoria cinematografiei.

Singurele lungmetraje cu încasări mai mari sunt filmul „Avatar” original al lui James Cameron din 2009, cu încasări de 2,9 miliarde de dolari, și titlul cu supereroi „Avengers: Endgame” din 2019, care a încasat 2,7 miliarde de dolari pe parcursul rulării sale în sălile de cinema.

Filmul „Ce fac vrăjitoarele 2”, noul lider al box office-ului

Continuarea primului film „Ce fac vrăjitoarele” din 1998 a încasat în America de Nord 30 de milioane de dolari în weekendul de debut, în timp ce în restul lumii a vândut bilete în valoare de 16 milioane de dolari.

În pofida turneului de promovare puternic, cu numeroase interviuri acordate de Nicole Kidman și Sandra Bullock înaintea lansării, totalul global de 46 de milioane de dolari în weekendul de debut este unul sub așteptări.

Variety notează că lucrul mai îngrijorător este că, după ajustarea cifrelor pentru inflație, vânzările inițiale de bilete din SUA pentru continuare sunt similare cu cele ale filmului „Ce fac vrăjitoarele” din 1998, un eșec la box office care a devenit ulterior un film cult.

Filmul original, care urmărește două surori ce încearcă să scape de un blestem care îi ucide pe bărbații de care se îndrăgostesc, a debutat cu încasări de 13 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 27 de milioane de dolari în banii de astăzi.

Întrucât continuarea are un buget considerabil de 75 de milioane de dolari (fără a include zecile de milioane cheltuite pentru campaniile de marketing la nivel mondial), Warner Bros. se bazează pe nostalgie și pe puterea de atracție a vedetelor sale pentru a ajuta „Ce fac vrăjitoarele 2” să-și revină în următoarele săptămâni.

Noul film cu Nicole Kidman și Sandra Bullock nu a impresionat criticii

Recenziile din partea criticilor de film nu vor contribui însă prea mult la o revenire la box office, „Ce fac vrăjitoarele 2” având din partea acestora o rată a aprobării de doar 39% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Publicul a fost mai indulgent, cel nord-american acordând comediei romantice nota „B+” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din cinematografe. Pe IMDb are în schimb o notă medie de 6,4 / 10.

Continuarea, a cărei acțiune are loc la 25 de ani după evenimentele primului film, când fiicele lui Sally (Bullock) și Gillian (Kidman) descoperă secrete ascunse ale familiei și încearcă să rupă blestemul care le-a bântuit mult timp neamul. Joey King și Maisie Williams s-au alăturat distribuției, în timp ce Dianne Wiest și Stockard Channing și-au reluat rolurile din primul film.

Pe locul al treilea, „Odiseea” lui Christopher Nolan a mai încasat 8,1 milioane de dolari, ducând totalul încasărilor din America de Nord la 601 milioane de dolari după nouă weekenduri de la lansare.

Blockbusterul regizat de Christopher Nolan, cu o distribuție plină de vedete, a avut o evoluție spectaculoasă la box office și ocupă acum primul loc între cele mai profitabile lansări ale Universal Pictures, cu 1,68 miliarde de dolari în încasări la nivel mondial.

Recordul anterior aparținea filmului „Jurassic World” din 2015, care a obținut 1,67 miliarde de dolari la nivel global.