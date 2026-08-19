Tom Holland dă lovitura cu succesul noului film „Spider-Man”. Cecul uriaș pe care îl va încasa

Într-un an în care actorul britanic Tom Holland a jucat în două superproducții ale sezonului – și s-a căsătorit cu partenera lui de distribuție din ambele filme – este de așteptat ca acesta să încaseze o sumă uriașă datorită bonusurilor de la box-office, scrie miercuri The Guardian.

Astfel, Tom Holland urmează „să câștige cel puțin 100 de milioane de dolari” pentru rolul său din „Spider-Man: Brand New Day”, potrivit publicației The Wrap.

Surse aflate „la curent cu contractul lui Holland”, a căror identitate nu a fost dezvăluită, afirmă că acesta a primit 20 de milioane de dolari (15 milioane de lire sterline) în avans, aproximativ dublul sumei pe care ar fi primit-o pentru precedentul său film din seria Spider-Man, „No Way Home”, din 2021.

Însă succesul extraordinar al filmului „Brand New Day” la box-office-ul mondial înseamnă că actorul în vârstă de 30 de ani va primi, cel mai probabil, încă 80 de milioane de dolari sau mai mult sub formă de bonusuri ulterioare.

În doar a treia săptămână de la lansare, „Brand New Day” a devenit al optulea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile și a depășit 2 miliarde de dolari din vânzările de bilete.

Iar dintre cele opt filme care au atins acest prag la box-office, este al doilea cel mai rapid care a reușit acest lucru, după „Avengers: Endgame”, lansat în 2019.

Venitul pe care îl va încasa Holland, indicat de The Wrap, reprezintă o creștere semnificativă față de aparițiile lui anterioare în în rolul lui Peter Parker. Când l-a interpretat pentru prima dată pe Spider-Man, într-o apariție relativ scurtă, dar importantă, în filmul „Captain America: Civil War” (2016), se pare că a fost plătit cu 250.000 de dolari. Pentru următoarele trei filme „Spider-Man” în care a jucat, „Homecoming” (2017), „Far from Home” (2019) și „No Way Home”, informațiile scurse arată că actorul a fost plătit cu 500.000 de dolari, 4 milioane de dolari și, respectiv, 10 milioane de dolari.

Se crede însă că contractul său inițial a expirat după finalul filmului „No Way Home”, iar remunerația extrem de mare este rezultatul unui nou contract negociat recent.

Succesul filmului „Brand New Day” survine într-un moment în care interesul publicului pentru filmele din Universul Cinematic Marvel și pentru filmele cu supereroi în general era în scădere. În 2023, filmul „The Marvels” a încasat doar 206 milioane de dolari, față de un buget de producție raportat (adică fără a include costurile de distribuție și marketing) de 270 de milioane de dolari. În 2024, „Madame Web” – peliculă despre un personaj cu legături directe cu Spider-Man – a încasat doar 100 de milioane de dolari, față de un buget de 80 de milioane de dolari. Iar în 2025, revista Variety a scris că Marvel a lansat „trei eșecuri comerciale consecutive”: „Captain America: Brave New World” (415 milioane de dolari, în contrast cu cei 1,15 miliarde de dolari câștigați de precedentul film „Captain America” în 2016); „Thunderbolts” (382 de milioane de dolari, față de un cost de producție de 180 de milioane de dolari) și „The Fantastic Four: First Steps” (521 de milioane de dolari, față de un buget de producție de 200 de milioane de dolari).

Succesul la box-office al filmului „Spider-Man: Brand New Day” vine într-un an remarcabil pentru Holland, în cursul căruia a interpretat și rolul lui Telemachus în al doilea film cu cele mai mari încasări din 2026 – este vorba despre adaptarea mult lăudată a lui Christopher Nolan după „Odiseea” (1,3 miliarde de dolari din vânzarea biletelor).

Actorul s-a căsătorit cu Zendaya, partenera lui de distribuție în ambele filme.