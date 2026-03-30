Filmul „Project Hail Mary” a stabilit un record absolut de încasări pentru Amazon MGM

Amazon MGM este un nume relativ nou la Hollywood, însă așteptările sunt cât se poate de mari având în vedere că este succesorul legendarului Metro-Goldwyn-Mayer. Iar noul său film „Project Hail Mary” se anunță a fi mai mult decât primul „blockbuster” al anului 2026, după cum arată revista Variety.

În doar două weekenduri de la lansare, această odisee spațială a obținut încasări totale de 300,8 milioane de dolari, după ce a mai adăugat bilanțului său alte 54,1 milioane de dolari din 86 de piețe în ultimele trei zile.

Rezultatul depășește cu ușurință totalul mondial de 276 de milioane de dolari al filmului „Creed III” din 2023, care fusese anterior cel mai de succes titlu al studioului format după ce Amazon a achiziționat Metro-Goldwyn-Mayer în 2022 pentru 8,5 miliarde de dolari.

„Project Hail Mary” îl are în rol principal pe Ryan Gosling, care interpretează un profesor de liceu recrutat pentru a salva lumea printr-o misiune spațială îndrăzneață.

„Acesta este primul mare succes al Amazon MGM”, declara pentru Variety David A. Gross, editorul buletinului informativ despre box office FranchiseRe, imediat după weekendul de debut.

.„Ceea ce face ca povestea să funcționeze este echilibrul dintre science-fiction și umanitate. ‘The Martian’ avea o inimă similară, iar formula funcționează din nou”, a subliniat el.

Amazon MGM investește tot mai mult în filme

Succesul noului film apare într-un moment crucial pentru Amazon MGM, 2026 fiind primul an în care divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos are un program complet de lansări cinematografice (13 filme sunt programate pentru anul acesta).

Până acum, incursiunile noului studio în cinematografe a fost dificilă, cu o serie de eșecuri răsunătoare și fără „blockbuster”-ele care să justifice bugetele de producție uriașe puse la dispoziție. Amazon MGM a încercat mereu să argumenteze că încasările sub așteptări nu sunt o problemă deoarece filmele sale își justifică bugetele după ce intră în cele din urmă în streaming pe platforma Amazon Prime Video a companiei.

Însă analiștii din industrie s-au arătat circumspecți față de această idee, mai ales în condițiile în care unele dintre filmele de anvergură pe care Amazon MGM le-a produs au ajuns să piardă zeci de milioane de dolari. Situația nu a fost mai roz pentru studio nici în cazul unor producții cu bugete modeste după standardele Hollywood.

De exemplu, doar anul acesta documentarul „Melania” despre Prima Doamnă a SUA, a încasat 16 milioane de dolari în cinematografe – impresionant pentru gen, dar dezamăgitor în raport cu bugetul de 40 de milioane.

În același timp, filmul de acțiune „Crime 101”, cu Chris Hemsworth, Mark Ruffalo și Halle Berry, a încasat doar 65 de milioane de dolari, față de un buget de 90 de milioane. Pierderile sunt cu atât mai mari întrucât operatorii sălilor de cinema păstrează de regulă jumătate din încasări iar filmele cu pretenții la titlul de „blockbuster” au de majoritatea dăților bugete de marketing și publicitate apropiate ca sumă de cele alocate producției propriu-zise.