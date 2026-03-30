Singurul film notabil lansat în weekend a debutat dezastruos la box office

După cum se așteptau analiștii din industria cinematografică, filmul „Project Hail Mary” și-a păstrat coroana la box office în absența unor lansări majore ale Hollywood în weekendul recent încheiat. Iar singura lansare nouă notabilă din weekend, filmul de groază „They Will Kill You”, a fost un eșec total, obținând doar 5 milioane de dolari la box office-ul nord-american, arată revista Variety.

„They Will Kill You” (Ei te vor ucide) o are în rolul principal pe actrița americană Zazie Beetz, care interpretează o menajeră angajată să curețe un apartament într-un zgârie-nori cu un trecut marcat de dispariții misterioase.

Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton și Myha’la joacă de asemenea în filmul care a fost regizat de cineastul rus Kirill Sokolov, un critic al războiului din Ucraina care trăiește în exil.

Filmul lansat sub egida Warner Bros și New Line Cinema a costat doar 20 de milioane de dolari pentru producție, dar rezultatul de la box office în weekendul de debut e dezastruos în condițiile în care proprietarii sălilor de cinema păstrează în general 50% din sumele obținute din vânzările de bilete.

Chiar dacă „They Will Kill You” a debutat pe poziția a treia la box office-ul nord-american și a obținut alte 4 milioane de dolari la cel internațional, ar fi o minune ca filmul să își recupereze costurile, din moment ce filmele de groază se confruntă de regulă cu o scădere abruptă a încasărilor după weekendul de debut.

Cauza filmului lansat vinerea trecută nu este ajutată nici de faptul că el nu i-a impresionat pe critici, având o rată a aprobării de doar 65% din partea acestora pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Pentru un film de groază nu este neapărat rău, dar de la spectatorii obișnuiți care l-au văzut în sălile de cinema are doar nota 6,5 pe IMDb.

Început de an slab pentru unele dintre filmele Warner Bros

Unul din motivele pentru care noul film atrage totuși atenția este fiindcă el a fost realizat sub conducerea directorilor Michael De Luca și Pam Abdy de la Warner Bros, care au contribuit la tocmai la lansarea proiectului „Project Hail Mary” pe vremea când conduceau studioul Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

După ce au părăsit MGM pentru a prelua conducerea Warner Bros, au avut un 2025 fabulos la box office, cu filme precum „Sinners”, „A Minecraft Movie” și „Weapons”, care s-au dovedit succese comerciale majore.

Însă 2026 a început dificil pentru De Luca și Abdy. „They Will Kill You” apare la doar câteva săptămâni după ce „The Bride!”, o reinterpretare steampunk de 90 de milioane de dolari a filmului „The Bride of Frankenstein”, a eșuat lamentabil, obținând încasări totale de doar 23,2 milioane de dolari.

O palidă consolare este că „They Will Kill You” nu este singurul film de groază lansat recent care a avut dificultăți în a atrage publicul în sălile de cinema. „Ready or Not 2: Here I Come” s-a prăbușit în al doilea weekend de la lansare, obținând 4 milioane de dolari pentru un total modest de 16,3 milioane de dolari în America de Nord.

Filmul „Project Hail Mary” își continuă parcursul stelar la box office

„Project Hail Mary”, cu Ryan Gosling în rolul unui profesor aflat într-o misiune spațială disperată pentru salvarea planetei, a dominat fără efort box office-ul pentru al doilea weekend consecutiv, obținând încasări impresionante de 54,5 milioane de dolari doar în America de Nord.

Începutul anului nu a fost fără succese comerciale în cinematografe, ca de exemplu filmul de groază „Scream 7” sau lungmetrajul de animație „Hoppers”, însă „Project Hail Mary” se conturează drept primul adevărat „blockbuster” al anului, având deja încasări de 164,3 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood.

Încasările pentru „Project Hail Mary” au scăzut cu doar 32% față de weekendul de debut, un semn că el va avea un parcurs îndelungat în cinematografe pe fondul recenziilor stelare din partea criticilor și a notelor mari primite de la spectatori. Rezultatul e cu atât mai impresionant încât, fiind o producție a studioului Amazon MGM, spectatorii știu că el va putea fi văzut în cele din urmă și în streaming pe platforma Prime Video, care în SUA are peste 200 de milioane de abonați.

„Project Hail Mary” confirmă, de asemenea statutul lui Ryan Gosling ca actor capabil să atragă publicul în cinematografe. Noul lungmetraj se învârte practic în jurul interpretării starului nominalizat la Oscar pentru „Barbie” și „La La Land”, iar acesta este răsplătit cu unul dintre cele mai bune recenzii din cariera sa.

Filmul de animație „Hoppers”, produs de Disney și Pixar, s-a clasat pe locul al doilea în weekend, cu încasări suplimentare de 12,2 milioane de dolari. După primele patru săptămâni de la lansare, filmul pentru întreaga familie a ajuns la încasări de 138,6 milioane de dolari în America de Nord și 297,6 milioane de dolari la nivel global.

Deocamdată e prea devreme pentru un verdict, deoarece filmele de animație pentru întreaga familie atrag de multe ori spectatori în sălile de cinema timp de luni de zile.

Însă, având în vedere că „Hoopers” a avut un buget de producție de 150 de milioane de dolari, sub media Disney, s-ar părea că el marchează o revenire la forma de odinioară a îndrăgitului studio Pixar din portofoliul gigantului american al divertismentului.