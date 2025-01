Globurile de Aur 2025: „The Brutalist” și „Emilia Perez”, marii câștigători ai galei – VIDEO / LISTA completă a premiilor

„The Brutalist”, povestea unui supraviețuitor al Holocaustului care este în căutarea visului american, și thrillerul muzical „Emilia Perez” au primit primele distincții majore din sezonul premiilor de la Hollywood în cadrul ceremoniei pentru Globurile de Aur de duminică.

„The Brutalist” a fost desemnat cel mai bun film dramă, iar starul peliculei, Adrien Brody, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor. „Emilia Perez” a fost desemnat cea mai bună comedie sau musical.

La ceremonia din Beverly Hills, Demi Moore a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un musical sau comedie pentru rolul său principal din „The Substance”, povestea unei actrițe în declin care este în căutarea unei fântâni a tinereții.

„Sunt pur și simplu în stare de șoc acum”, a spus Moore pe scenă, cu trofeul în brațe „Fac asta de mult timp, de peste 45 de ani. Este prima dată când câștig ceva ca actor”, a adăugat ea.

After this speech… give Demi Moore all the awards pic.twitter.com/QNYbsPBFX4

Sebastian Stan a fost desemnat cel mai bun actor într-un musical sau comedie pentru „A Different Man”, un film despre un bărbat desfigurat. „Ignoranța și disconfortul nostru în legătură cu dizabilitățile și persoanele desfigurate trebuie să înceteze acum”, a spus Stan.

Zoe Saldana a părut copleșită când a fost desemnată cea mai bună actriță de film în rol secundar pentru interpretarea unei avocate care ajută un lord mexican al drogurilor să înceapă o nouă viață și să facă tranziția spre femeie în thrillerul muzical „Emilia Perez”.

„Inima mea este plină de recunoștință față de Globurile de Aur pentru celebrarea filmului nostru”, a spus Saldana pe scenă, în timp ce plângea în discursul ei și le mulțumea coechipierilor și regizorului.

Kieran Culkin a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar pentru „A Real Pain”, o „dramedie” despre doi veri care călătoresc în Polonia pentru a căuta rădăcinile familiei lor.

Pe covorul roșu dinaintea spectacolului, celebritățile au strălucit în rochii negre, aurii și argintii, sau chiar roșii. Ariana Grande, vedeta din musicalul „Wicked”, a purtat o rochie aurie Givenchy cu un corset din mărgele, despre care a spus că este un omagiu adus drumului de cărămidă galbenă care duce la Oz.

„Este atât de emoționant să fiu aici pentru că sunt un fan al fiecărei persoane cu care mă întâlnesc”, a spus Grande.

Ariana Grande talks about her incredible Givenchy Archive dress inspired by the yellow brick road in a new interview at the Golden Globes! pic.twitter.com/j7m9WmOOLI