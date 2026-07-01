Filmul Y, o incursiune cinematografică într-un capitol incomod al istoriei recente

Unele povești nu pot fi spuse decât după ce trece suficient timp. Nu pentru că ar fi fost uitate, ci pentru că abia atunci putem găsi curajul să le privim dincolo de emoția momentului. Așa s-a născut și Y, debutul în lungmetraj al regizorilor Maria Popistașu și Alexandru Baciu, un film care pornește de la istoria adopțiilor internaționale din România anilor ’90 pentru a vorbi, în fond, despre familie, conștiință și responsabilitate.

Y este rezultatul unui proces creativ care a început în urmă cu aproape cinci ani. Primul an a fost dedicat exclusiv documentării și conturării poveștii, urmat de dezvoltarea scenariului și de un lung parcurs de finanțare, care a traversat inclusiv perioada pandemiei.

Pentru Maria Popistașu și Alexandru Baciu, alegerea acestui subiect nu a fost întâmplătoare. Filmul pornește de la o realitate istorică bine cunoscută, însă își propune să exploreze mai ales consecințele morale și umane ale acesteia, punând în centrul poveștii întrebări despre familie, identitate și responsabilitate.

„Adopțiile de după Revoluție sunt doar o piesă dintr-un mecanism complex care te obligă să înțelegi politicile ceaușiste ale natalității, abandonul generat de falimentul economic și moral al societății și legătura subtilă dintre aceste realități. E un subiect complicat, cum complicată este și istoria raportării noastre la el”, explică Maria Popistașu și Alexandru Baciu.

Pentru cei doi regizori, motivația este și una profund personală.

“Ne-am petrecut amândoi sfârșitul copilăriei și apoi adolescența în tulburii ani 1990, încă prea puțin documentați. Ne amintim cu toții imaginile care au șocat lumea la vremea lor, cu copiii din orfelinatele României. Ni se pare naturală și necesară, din perspectivă personală, o încercare de a sonda, într-o ficțiune, niște episoade mai puțin flatante din istoria recentă. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, simțim nevoia de a discuta problemele morale pe care le pune moștenirea unui trecut deasupra căruia planează umbre odioase.”

Deși punctul de plecare este unul istoric, filmul nu își propune să ofere răspunsuri definitive, ci să pună întrebări incomode. Ce înseamnă, de fapt, o familie? Cât din identitatea noastră este definită de legăturile de sânge și cât de relațiile pe care le construim? Și cât de departe suntem dispuși să mergem pentru a afla adevărul, chiar dacă acesta ne zdruncină confortul?

Universul vizual al filmului este construit de directorul de imagine Carmen Tofeni, care a creat împreună cu regizorii un stil riguros și minimalist.

“Scenariul mi-a plăcut de la început, minimalist, tăios și un text care atinge cu discreție și curaj o temă rar discutată în societatea românească. Foarte devreme în pregătire am stabilit împreună cu regizorii stilul vizual: cadre statice, construite ca niște tablouri de familie, un stil simplu în aparență, dar care necesita o precizie aparte. Fiecare detaliu a fost gândit: recuzită, costume, culori, lumină, etc. Colaborarea cu Maria și Alex a fost foarte interesantă; amândoi sunt extrem de creativi si în moduri diferite și complementare, lucru care mi-a plăcut enorm. Ochiul Mariei e ca un obiectiv de cameră, iar Alex aduce în joc un limbaj și un umor surprinzător”, spune Carmen Tofeni.

Rezultatul este un film care vorbește despre trecut fără nostalgie și fără verdicte morale. Y invită spectatorii să privească dincolo de aparențele unei familii obișnuite și să își pună întrebări asupra felului în care deciziile unei generații continuă să modeleze destinele următoarelor.

Sinopsis

Olga, tatăl ei și cele două surori ale ei duc o viață fără griji datorită averii bunicii sale, Ileana, fostă avocată. Moartea ei subită perturbă echilibrul familiei. Cea mai afectată este Olga, care poartă povara unei mărturisiri pe patul de moarte pe care i-a făcut-o bunica ei: dosarele de adopție internațională de care s-a ocupat după Revoluția Română sunt pline de neajunsuri și nu se știu prea multe despre soarta unor copii. Pentru a descoperi dovezi care ar putea curăţa numele Ilenei și propria conștiință, Olga este nevoită să dezgroape trecutul şi să facă pace cu el.

Distribuție

Din distribuția filmului fac parte Maria Popistașu, Ionel Mihăilescu, Lucreția Mandric, Nicoleta Hâncu, Victoria Raileanu, Ioana Blaj, Ada Navrot, Ana Ciontea, Ecaterina Lupu, Delia Olga Mateescu, Edith Alibec, Bogdan Tudor, Ioan Bădeliță, Lara Bădeliță, Andrei Enoiu, Antonia Scutaru și Carol Ionescu.

Echipă

Regia și scenariul sunt semnate de Maria Popistașu și Alexandru Baciu și este produs de Anamaria Antoci în coproducție cu Effie Skrobola, Vassilis Tzanidis, George Kyriakos și Costas Labropoulos. Din echipa de creație a filmului fac parte Carmen Tofeni (director de imagine), Andu Radu (montaj și colorizare), Iulia Fulicea și Victor Fulicea (scenografie), Rovena Andrei (costume), Domnica Bodogan (coafură), Sandra Pătrăuceanu (machiaj), André Rigaut (priză directă și editare dialog), Marius Leftărache și Marian Bălan (sound design), Olga Avramov (efecte vizuale) și Florentina Bratfanof (director de casting). Echipa de producție este completată de Ana Voicu, producător executiv, și Simona Pătrașcu, manager de producție.

Y este o producție Tangaj Production (România) în co-producție cu View Master Films (Grecia).

Y poate fi văzut în cinematografe începând cu 26 iunie, distribuit de Follow Art Distribution (Primavera, Napoli – New York, Die my love, My late summer, Profesorul care a promis marea, Imaculat, Spre nord, În numele pământului).

Trailer Y: https://youtu.be/dHF9m3m7puI

Parteneriat media