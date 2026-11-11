Finala Asia Express 2026. Două echipe se luptă acum pentru marele trofeu

În marea finală Asia Express 2026, difuzată în această seară la Antena 1, se luptă pentru marele premiu două echipe: Valerie Lungu și Alex Gâlcă versus Gabi Torje și Alin Alexuc.

Sezonul 9 al show-ului Asia Express, intitulat „Drumul Mătăsii”, a ajuns la final. După două luni de aventură, mii de kilometri parcurși și provocări care le-au testat limitele, cele două echipe rămase în competiție (din cele nouă inițiale) vor da ultima bătălie pentru Amuleta Supremă, care îi așteaptă la capătul cursei, în Shanghai.

Valeri Lungu și Alex Gâlcă se vor lupta cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru titlul de câștigători Asia Express 2026. Iar ultima confruntare Asia Express – Drumul Mătăsii se anunță una tensionată, cu misiuni dificile.

Probele din Finala Asia Express 2026

În ultima etapă a competiției, pe concurenți îi așteaptă provocări dificile. De exemplu, finala sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii a început cu o probă care le-a pus la încercare atât curajul, cât şi limitele fizice şi emoţionale. Mai exact, cei patru finaliști au fost suspendați în chingi la etajul 88 al Jin Mao Tower, unul dintre zgârie-norii cunoscuți din Shanghai.

Proba face parte din traseul care va decide cine ajunge la marele trofeu. Pentru că, la finalul cursei, Irina Fodor îi va aștepta pe concurenți într-un loc emblematic din oraș și va anunța echipa câștigătoare.

Dar aceasta va fi doar una dintre provocări. Finaliștii vor avea de îndeplinit o serie de misiuni dintre cele mai diverse, de la descifrarea unor enigme în cartierele artistice ale Shanghaiului și o provocare fotografică subacvatică, în care unul dintre concurenți va trebui să se transforme într-o sirenă, până la jocuri de inteligență și viteză într-un escape room. Vor fi nevoiți să își învingă și repulsiile, într-o piață tradițională unde vor trebui să manipuleze insecte, iar o probă inspirată de reflexologia chinezească le va pune din nou la încercare rezistența și comunicarea.

„Telespectatorii vor avea în față două echipe care au competiția în ADN și care au demonstrat pe parcursul întregului sezon cât sunt de puternice, de ambițioase și de hotărâte să câștige. De o parte, Valerie și Alex, un cuplu care a învățat să își transforme diferențele în avantaje și care a luptat pentru fiecare victorie. De cealaltă parte, Gabi Torje și Alin Alexuc, doi sportivi obișnuiți cu presiunea competițiilor și cu lupta pentru primul loc. Acum, toate experiențele acumulate pe Drumul Mătăsii vor conta într-o ultimă cursă în care fiecare secundă poate face diferența”, scrie A1.ro.

Asia Express, din nou lider de audiență

În semifinala difuzată marți seară, au concurat trei echipe. La finalul probelor, echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă a fost eliminată.

Potrivit A1.ro, show-ul de la Antena 1 a fost și în seara de marți, după cea de luni, lider detaşat de audiență.

Astfel, conform datelor Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:04 la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 39-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.8 puncte de rating şi 31.2% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 4 puncte de rating şi 18.6% cota de piaţă.

În minutul de maximă audiență, 21:50, aproape 1,4 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.