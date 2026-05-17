Finala Eurovision 2026 a urcat audiența TVR. Câți români s-au uitat la momentul Alexandrei Căpitănescu

Televiziunea Română a fost lider de audienţă sâmbătă seară, odată cu transmiterea finalei Eurovision 2026. Când s-a aflat pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, pe orice target din mediul urban, unul din cinci televizoare era deschis pe TVR 1.

Momentul susţinut de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”, a adus Televiziunea Publică pe primul loc în clasamentele de audienţă, la nivel urban, scrie News.ro.

În intervalul 22:00 – 2:00, când TVR 1 a difuzat Finala Eurovision Song Contest, postul public s-a clasat pe primul loc pe segmentele:

Urban 18+, unde TVR 1 a înregistrat 261.000 de telespectatori, cu un rating mediu de 3,2% şi o cotă de piaţă de 14,5%;

Urban 21-65, cu 169.000 de telespectatori, un rating de 3,2% şi o cotă de piaţă de 15,4%;

Urban 21-54, cu 132.000 de telespectatori, rating 2,8% şi 16,9% cotă de piaţă.

871.000 de români, pe segmentul Naţional 18+, au urmărit Finala Eurovision pe TVR 1 la un moment dat în cursul serii.

Momentul Alexandrei Căpitănescu, difuzat în intervalul 24:12 – 24:15, a generat cele mai bune cifre ale serii. În timpul interpretării piesei „Choke Me”, TVR 1 a fost lider de audienţă:

La nivel urban 18+, cu aproape 300.000 de telespectatori, rating 3,6% şi o cotă de piaţă de 19,5%;

Pe segmentul urban 21-65, cu aproape 200.000 de telespectatori, rating 3,2% şi o cotă de piaţă de 20,8%, dublu faţă de postul TV clasat pe a doua poziţie în top;

Pe targetul urban 21-54, unde a înregistrat 141.000 de telespectatori, rating 3% şi o cotă de piaţă de 20,5%.

La nivel naţional 18+, cu aproape 400.000 de telespectatori, rating 2,7% şi o cotă de piaţă de 15,1%.

Practic, pe durata interpretării piesei României, pe orice target din mediul urban, unul din cinci televizoare era deschis pe TVR 1.

În momentul anunţării rezultatelor Eurovision 2026, TVR 1 a înregistrat o cotă de piaţă de 25% pe targetul Urban 21-65.

Vârful de audienţă al serii pentru TVR 1, pe target Naţional 18+, a fost atins la ora 23:17, când peste 450.000 de români urmăreau Finala Eurovision Song Contest la nivel naţional.