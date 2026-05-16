Finala Eurovision 2026. Ce nu se vede niciodată la televizor. „Nu avem voie să greșim”

Show-ul de la Viena nu ar fi la fel de spectaculos fără oamenii în negru care se mișcă pe scenă în timpul și între reprezentanții precum niște luptători ninja.

Abia dacă îi veți remarca la televizor, dar o mică echipă de tehnicieni de scenă, supranumiți „ninja”, de la Eurovision 2026 realizează o performanță la fel de impresionantă ca cea a artiștilor de pe scenă: schimbarea decorurilor țărilor în cele 48 de secunde dintre reprezentații, scrie Reuters.

Deși o scenă uriașă cu ecran LED și fundalul oferă multe dintre indiciile vizuale, fiecare dintre cele 25 de țări care concurează în finala concursului de sâmbătă are propriul decor fizic care trebuie transportat pe scenă și de pe scenă și, în cazul favoritei concursului, Finlanda, incendiat. Totul în mai puțin de un minut.

Spectatorii care asistă la reprezentațiile concurenților au filmat ce se întâmplă pe scenă și nu se vede la televizor. Spre exemplu, în cazul violonistei finladeze, Linda Lampenius, un tehnicean îmbrăcat complet în negru îi ține trena rochiei astfel încât artista să poată alerga spre altă parte a scenei, unde un alt tehnicean o ajută să urce pe următorul decor, două scaune, pentru a continua să cânte.

Și în timpul reprezentanției Republicii Moldova, fanii Eurovision au imortalizat momentul în care artista care cântă alături de Satoshi este urcată pe o platformă acoperită cu un material ce dădea impresia unei rochii uriașe.

„Acesta este timpul de care dispun aceste aproximativ 20 de persoane pentru a trece de la o «recuzită» la alta și de la montarea și demontarea decorului unui spectacol la următorul. Este pur și simplu incredibil ce reușesc să realizeze”, a declarat Christian Elgner, care, în calitate de șef al departamentului de recuzită, supraveghează decorurile.

Fiecare mișcare trebuie planificată și repetată cu atenție de grupul de douăzeci și ceva de tehnicieni de scenă care sunt îmbrăcați întegral în negru.

Este o performanță cu atât mai impresionantă cu cât aceștia sunt în principal localnici care fac asta ca activitate secundară.

„Trebuie să fim mereu pe fugă și nu avem voie să facem greșeli, pentru că odată ce greșim, spectacolul s-a terminat”, a spus Ahmed Abdelati, un student la inginerie civilă din Egipt care locuiește în Austria.

„Lucrez aici pentru că iubesc muzica, la fel ca ceilalți colegi ai mei”, a spus el.

În doar câteva săptămâni, echipa îmbrăcată în negru a devenit o mașinărie bine unsă.

„Nu sunt sigur cine a folosit primul acest termen, dar a prins în ultimele trei, patru zile: ninja din culise. Eu îi numesc în principal dansatori, deoarece asamblarea decorului se face dansând – este coregrafiată”, a spus Elgner.

„Până acum nu au existat incidente majore. Repetăm destul de des pentru a învăța mereu din greșelile pe care le facem și pentru a perfecționa totul”, a adăugat ea.