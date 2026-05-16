Finala Eurovision 2026. Ce pronostic dă Tudor Chirilă pentru Alexandra Căpitănescu în marea seară de la Viena

Reprezentanta României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, va urca alături de trupa sa pe scena din Viena sâmbătă seară.

Tânără este penultima intrare în concursul la care participă în total 25 de țări, cel mai mic număr din ultimii ani pe fondul boicotului din cauza includerii Israelului în competiție.

Finala Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de la ora 22 de TVR, dar și pe canalul de YouTube al Eurovisionului.

Alexandra Căpitănescu se numără printre favoriții la câștigarea trofeului, a observat AFP, care o clasează înainte de marea finală pe locul 5.

Tânăra artistă a devenit cunoscută în 2023, când a câștigat emisiunea „Vocea României”, fiind antrenată de solistul trupei VAMA, Tudor Chirilă.

Acesta a continuat să o susțină și după încheierea emisiunii difuzate de ProTV și crede că poate face o figură frumoasă și diseară.

„Mi se pare că face cinste României. Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum îndrăznesc să cred că va fi mai bine de primele 7 locuri. Eu o iubesc pe Alexandra și e o chestie sentimentală, dar cred că merită să fie iubită de toată România care poate să voteze”, a spus Chirilă, citat de Știrile ProTV.

Solistul trupei VAMA a punctat care sunt atuurile Alexandrei Căpitănescu.

„Are acest simț al scenei, e foarte autentică și nu îi e frică să fie autentică, nu are frica aceasta, frica de ridicol, de cum arăt, cum mă vede lumea și mie asta mi s-a părut extraordinar”, a adăugat cântărețul.