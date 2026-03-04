Finala Eurovision România 2026. Când va avea loc și la ce oră se transmite

România revine în 2026 în concursul Eurovision, în semifinala cu numărul doi, după ce TVR a zis pas la ultimele două ediții, în urma eșecului înregistrat în 2023. Țara noastră a reușit ultima dată să se califice în ultimul act al concursului muzical în urmă cu patru ani.

Piesa care va intra în concursul Eurovision 2026 din luna mai, organizat la Viena, va fi aleasă în cadrul unui show organizat de televiziunea publică.

Peste 100 de piese au intrat în competiție pentru ediția din acest an a Selecției Naționale 2026.

În actul final de miercuri, 4 martie, 12 finaliști vor concura pentru a reprezenta România în Austria peste două luni.

Finala Eurovision România 2026. Cine face parte din juriu

Potrivit TVR, piesele care concurează vor fi analizate și punctate de un juriu format din persoane din lumea showbiz-ului și jurnaliști.

„Finala va fi jurizată de cunoscuta interpretă Andreea Bălan, Andrei Tudor, compozitorul piesei Pe-o margine de lume, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision, Marius Dia, compozitor, producător şi A&R, cu peste zece ani de experiență şi o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât şi la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Libertatea și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, și Cristian Marica Rădoi, redactor – șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER” , precizează televiziunea publică.

Andreea Bălan va avea o dublă calitate la Eurovision 2026 România, fiind și invitat special pe scena finalei.

Eurovision România 2026. Cine va prezenta finala de la TVR

Giulia Nahmany, actriță din Israel stabiliă în România, și Daniel Nuță, cunoscut în special pentru rolul lui Vlad Țepeș producția Netflix „Otomanii”, vor prezenta show-ul.

Finala va fi transmisă în direct și pe TVR 1, TVR Moldova, TVR Internațional, tvrplus.ro și pe aplicația mobilă TVR+, de la ora 20.00.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecției Naționale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

Eurovision România 2026. Cine sunt cei 12 finaliști

Cele 12 piese care concurează în finala Eurovision 2026 România pot fi vizionate pe canalul oficial de YouTube al TVR.

Potrivit organizatorilor, numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

Emy Alupei – „Tili Bom”

Robert Lukian – „Fire to the lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Yguana – „Happy Birthday”

HVNDS – „HVNDS – DOR”

Antonio Pican – „Humans”

Wrs – „All The Way”

Olivia Addams – „Croco”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

Eurovision 2026, organizat de Austria

Eurovision 2026 este găzduit de Viena, iar România va în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026. Prima semifinala va avea loc cu două zile mai devreme, în timp ce marea finală se va desfășura pe 16 mai.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

România a reușit să ajungă pe podium de două ori de când a debutat în concurs în 1994.

Țara noastră a ocupat de două ori locul al treilea grație piesei „Let me try”, cântată de Luminiţa Anghel & Sistem, la Kiev, în 2005 și melodiei „Playing With Fire”, interpretată de Paula Seling şi Ovi, la ediția din 2010 de la Oslo.

România s-a clasat o dată pe locul al patrulea cu piesa „Tornero” a lui Mihai Trăistariu, la Atena, în 2006.

Zero puncte pentru România la ultima semifinală la care a participat

În 2023, reprezentantul României, Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T.” nu a reușit să ia niciun punct în penultimul act de la Liverpool, ratând finala Eurovision.

Ulterior, TVR a decis să nu mai participe la edițiile din 2024 și 2025, invocând dificultăți financiare și dorința de a reprezenta țara la un nivel înalt în cadrul Eurovision.