Finala Românii au talent 2026 a spulberat concurența. Câți români s-au uitat la show-ul de la Pro TV

Finala Românii au talent 2026, câștigată vineri seară de trupa de dans Re-Born, a dominat categoric audiențele de, surclasând clar posturile concurente și adunând în fața televizoarelor cei mai mulți români pe tronsonul orar în care se difuzează emisiunea de la Pro TV, arată datele privind audiențele consultate de Pagina de Media.

La nivel național, show-ul de la Pro TV a fost urmărit, în medie, de aproape 1,2 milioane de telespectatori în fiecare minut, aproape dublu față de locul al doilea, care a fost ocupat de emisiunea Survivor, difuzată de Antena 1.

Momentul cel mai urmărit al serii a fost înregistrat la ora 21:36, când aproape 1,6 milioane de români au urmăr din fața televizoarelor finala prezentată de cântărețul Smiley și Pavel Bartoș.

10 concurenți s-au întrecut vineri seară în marea finală a talent show-ului de la Pro Tv Românii au talent sezonul 16. Marea câștigătoare a fost desemnată trupa Re-Born, care a plecat acasă cu premiul de 120.000 de euro.

Meciul Dinamo- FCSB a urcat televiziunile de sport în top

În clasamentul audiențelor de vineri seară, surpriza a venit din lumea sportului.

Meciul Dinamo – FCSB a propulsat DigiSport pe poziția a treia în topul audiențelor pe intervalul finalei Românii au talent 2026, cu peste jumătate de milion de telespectatori în fiecare minut.

Meciul a împins și Prima Sport în top cinci pe publicul comercial, performanță rară pentru un post sportiv într-o seară dominată de divertisment.

Deși în mod tradițional Kanal D ocupă podiumul audiențelor urbane, de această dată derby-ul Dinamo – FCSB a împins DigiSport pe locul al treilea, înaintea serialului turcesc „Ai nimănui”.