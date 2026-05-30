Finala „Românii au talent”: Trupa Re-Born a câștigat cu un moment de dans contemporan și gimnastică

10 concurenți s-au întrecut vineri seară în marea finală a talent show-ului de la Pro Tv „Românii au talent” sezonul 16. Marea câștigătoare a fost desemnată trupa Re-Born, care a plecat acasă cu premiul de 120.000 de euro.

Cei 10 finaliști ai sezonului 16 al emisiunii „Românii au talent” au fost Iosif Mândru, Lucas Moroșan, Bianca Muntean, Alexis Stan, trupa Re-Born, Rebeca Tomescu, frații Eric și Eduard, Mikhail Ermakov, Albert Oprea și Antonia Voroneanu.

În marea finală, publicul a decis că Re-Born merită trofeul competiției și premiul de 120.000 de euro.

Clasamentul final al sezonului 16

Trupa Re-Born Albert Oprea Antonia Voroneanu

„Vrem sa le mulțumim tutror celor care ne-au votat în această seară”, a spus fetele, vizibil emoționate.

Trupa Re-Born este o formație de dans contemporan și gimnastică formată din 12 fete din Târgu Mureș, cu vârste între 15 și 19 ani.

„V-ați sincronizat perfect. Perfect tot momentul. Impresionant de-a dreptul. Felicitări. Aveți talent cu carul”, a spus Bobonete.

„Impresionantă este evoluția voastră, realmente ați făcut un arc de cerc. Parcă ați sărit cu prăjină”, a punctat și Carmen Tănase.

Cine a câștigat Premiul de Originalitate

În paralel cu lupta pentru marele premiu, Albert Oprea, Rebeca Tomescu și trupa Re-Born au concurat pentru Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

Premiul de Originalitate a fost câștigat tot de Re-Born, în urma votului publicului.

Ca de obicei în acest sezon, juriul a fost format din Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, iar prezentatori sunt Pavel Bartoș și Smiley.

Marea noutate a sezonului 16 a fost prezenţa actriței Carmen Tănase. Aceasta i-a luat locul actorului Dragoş Bucur, care a decis să se retragă după trei sezoane pentru a se dedica altor proiecte cinematografice şi personale.