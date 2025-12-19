Finala Vocea României 2025, în această seară, la Pro TV. Patru concurente luptă pentru trofeu / Ce artistă internațională este invitată

Vocea României 2025 a ajuns la ultima etapă, marea finală a sezonului 13 având loc vineri seară, de la 20:30, live pe Pro TV. Patru finaliste luptă pentru trofeul mult râvnit și premiul de 100.000 de euro, publicul fiind cel care va decide marea câștigătoare.

În finală, fiecare echipă de jurați este reprezentată de câte un concurent. Alessia Pop din echipa Tudor Chirilă, Anita Petruescu din echipa Smiley, Raisa Radu din echipa Irina Rimes, și Eva Nicolescu din echipa Theo Rose & Horia Brenciu sunt finalistele care vor face show în marea finală, iar câștigătoarea sezonului 13 Vocea României va pleca acasă cu marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Patricia Kaas, invitată specială

Unul dintre momentele speciale ale serii va fi prezența artistei internaționale Patricia Kaas.

„Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români”, a declarat Patricia Kaas, potrivit StirileProTv.ro.

Când începe finala Vocea României 2025

Marea Finală Vocea României 2025 va fi difuzată în această seară de la 20:30, pe PRO TV și platforma VOYO.

Pe parcursul serii, alături de cele patru concurente, vor urca pe scenă și antrenorii, și invitați speciali.

După un parcurs intens, cu decizii importante, competiția se încheie prin votul exclusiv al telespectatorilor, care vor decide câștigătorul trofeului.

Pavel Bartoș și Adela Popescu vor da START VOT, iar din acel moment, decizia va fi doar a celor de acasă care își vor putea vota concurenta favorită la 1456 sau online pe vot.protv.ro.

Cine sunt finaliștii Vocea României 2025