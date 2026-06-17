Finanțare UE de 100 milioane EUR pentru firmele de drone și tehnologii de apărare anti-dronă. Se lansează EIC STEP Defence Scale Up

Uniunea Europeană lansează linia de finanțare EIC STEP Defence Scale Up, în valoare de 100 de milioane de euro, destinată companiilor europene care dezvoltă tehnologii de apărare anti-dronă și alte sisteme de securitate, a anunțat Consiliul European pentru Inovare (EIC), într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

În același timp, Comisia Europeană a decis să permită și startup-urilor și firmelor mici și mijlocii care dezvoltă tehnologii de apărare și dual use (pentru uz militar și civil) să acceseze finanțările din programele mai vechi ale EIC.

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Foto: © George Shpikalov | Dreamstime.com