Finanțe, cartierul fără blocuri comuniste din București. Cum a ajuns moșia mitropolitului o altă moșie a statului

Foto: Mihail Cristea.

Cartierul Finanțe a fost destinat, la începuturile sale interbelice, așa cum te duce gândul când îi vezi numele: funcționarilor Ministerului de Finanțe.

În anii ‘50, comuniștii l-au transformat în așezarea celor strămutați de la țară, să lucreze la fabrica de zahăr Chitila, fabrica metalurgică Laromet, filatura Chiajna, Triajul C.F.R. ori Depoul de locomotive, Depoul S.T.B. Bucureștii Noi, Filatura și țesătoria Dacia, fabrica Marmura ș.a.

Cartier vechi, verde și liniștit, compus din case în proporție de 90 % și cu farmec aparte, Finanțe, aidoma multor altor cartiere bucureștene, este azi ținta dezvoltatorilor imobiliari.

Remarcabil este că aici nu s-au ridicat blocuri în timpul regimului comunist, abia după 1989 au fost construite câteva, dar nu prea înalte.

Descoperă, pe B365.ro, istoria unui loc din București despre care știm prea puține.