Finanțele lansează ultima ediție FIDELIS din 2025: Dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi și până vineri, 12 decembrie 2025, românii își pot plasa economiile într-un instrument garantat de stat, cu randamente neimpozabile.
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, pot alege dintre următoarele emisiuni, în funcție de moneda și maturitatea dorită:
Titluri de stat în LEI:
- 7,55% – tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadență la 2 ani;
- 7,50% – scadența la 6 ani;
- 7,10% – scadența la 4 ani;
- 6,55% – scadența la 2 ani.
Titluri de stat în EURO:
- 6,20% – scadența la 10 ani;
- 4,75% – scadența la 5 ani;
- 3,75% – scadența la 3 ani.
Beneficiile speciale pentru donatorii de sânge continuă
Ministerul Finanțelor continuă să recompenseze solidaritatea social prin tranșa dedicată donatorilor de sânge și oferă cea mai mare dobândă din această ediție: 7,55%.
Cei care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iulie 2025 beneficiază de condiții preferențiale:
- Dobândă maximă: 7,55% pe an.
- Accesibilitate crescută: Pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei.
- Plafon generos: Se pot investi până la 100.000 lei în această tranșă.
Cum se realizează subscrierea?
Procesul este simplu și accesibil. Subscrierea se poate face prin intermediul rețelei băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).
Praguri minime de subscriere:
- 5.000 lei pentru emisiunile standard în lei;
- 500 lei pentru emisiunea dedicată donatorilor;
- 1.000 euro pentru emisiunile în euro.