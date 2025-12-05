Finanțele lansează ultima ediție FIDELIS din 2025: Dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro

Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi și până vineri, 12 decembrie 2025, românii își pot plasa economiile într-un instrument garantat de stat, cu randamente neimpozabile.

Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, pot alege dintre următoarele emisiuni, în funcție de moneda și maturitatea dorită:

Titluri de stat în LEI:

7,55% – tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadență la 2 ani;

7,50% – scadența la 6 ani;

7,10% – scadența la 4 ani;

6,55% – scadența la 2 ani.

Titluri de stat în EURO:

6,20% – scadența la 10 ani;

4,75% – scadența la 5 ani;

3,75% – scadența la 3 ani.

Beneficiile speciale pentru donatorii de sânge continuă

Ministerul Finanțelor continuă să recompenseze solidaritatea social prin tranșa dedicată donatorilor de sânge și oferă cea mai mare dobândă din această ediție: 7,55%.

Cei care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iulie 2025 beneficiază de condiții preferențiale:

Dobândă maximă: 7,55% pe an.

Accesibilitate crescută: Pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei.

Plafon generos: Se pot investi până la 100.000 lei în această tranșă.

Cum se realizează subscrierea?

Procesul este simplu și accesibil. Subscrierea se poate face prin intermediul rețelei băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).

Praguri minime de subscriere: