Finanțista supranumită „mama bugetelor” pleacă din Ministerul Finanțelor după 35 de ani

Daniela Pescaru a fost eliberată la cerere din funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Ea a precizat, într-o declarație pentru profit.ro, că urmează să se pensioneze după 35 de ani în care a lucrat în minister.

„Am intrat debutant în 1991 și am parcurs toate etapele de evoluție în cariera de funcționar public. Acum mă întorc pe postul meu de director general, iar după o săptămână plec de tot, la pensie. Am 40 de ani de muncă, o muncă grea, și este timpul să las locul tinerilor”, a declarat ea.

Daniela Pescaru a absolvit ASE – Planificarea și Cibernetică Economică în 1986, iar ulterior a avut și studii postuniversitare la ASE și Colegiul Național de Apărare.

În 1986 s-a angajat ca analist-programator la Intreprinderea de Prelucrare a Aluminiului – Slatina, între 1989 și 1991 a fost analist-programator la Ministerul Industriei Metalurgice, iar din 1991 lucrează la Ministerul Finanțelor.

De ce i se zicea „mama bugetelor”

În minister, a fost pe rând referent, expert sau consilier superior, după care 4 ani șef serviciu la Programarea bugetară a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, 2 ani director general adjunct la Diecția generală de programare bugetară, 5 ani director general la Diecția generală de programare bugetară.

Din 2014, cu o pauză de doi ani (2019-2021), interval în care a revenit la postul de bază, cel de director general, Pescaru este secretar de stat responsabil de buget, indiferent de culoarea politică a miniștrilor.

Potrivit Cotidianul, e era supranumită „mama bugetelor” sau „noua Gherghina”, de la numele ecomistului Gheorghe Gherghina, datorită influenței sale în distribuția banului public. Ea participa aproape la fiecare ședință de Coaliție din ultimii ani.

Controverse politice

Numele Danielei Pescaru a mai apărut în presă în timpul Guvernului Ciolacu fiind acuzată că printr-un amendament introdus pregătea naționalizarea pilonului II de pensii.

Atunci, fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a indicat-o pe Daniela Pescaru drepv vinovată pentru amendamentul care a apărut la pachetul de măsuri fiscale pe care Marcel Ciolacu și-a angajat răspunderea în Parlament în luna septembrie a anului 2023.

„Gândindu-mă la atribuțiile și responsabilitățile pe care le are un secretar de stat, nu știu cum a ajuns să facă amendament”, spunea Marcel Boloș la Antena 3 CNN.

Spre ea a indicat și Ciolacu care nu și-a asumat amendamentul. „Nu a fost nicio discuție nici de la PSD, nici de la PNL cu privire la Pilonul II. Eu cu Nicolae Ciucă nu am vorbit vreodată la Coaliție despre Pilonul II”, spunea el despre amendament.

Tot ea a fost acuzată în 2026 că a cerut într-o ședință de coaliție tăierea norma de hrană pentru polițiști, militari și alți bugetari. Măsura nu a fost susținută de coaliție.