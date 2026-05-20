Finanțări IMM 2026: Perioada de înscrieri la programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, cu buget de 288 milioane lei pentru firmele românești
Firmele mici și mijlocii românești (IMM) se vor putea înscrie online, începând cu 26 mai 2026, la programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, în care antreprenorii români au la dispoziție un buget total de 288 milioane lei.
Înscrierea va fi deschisa pe platfoma sme-ecotech.gov.ro, în perioada 26 mai 2026, ora 10:00 — 24 iunie 2026, ora 20:00, cu posibilitate de prelungire până la epuizarea bugetului alocat, potrivit Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).
Alocarea finanțării se face în ordinea înscrierii — „primul venit, primul servit”.
E vorba de un instrument de finanțare dedicat transformării verzi și digitale a întreprinderilor mici și mijlocii din industria prelucrătoare a României, finanțat de Elveția.
