Finlanda și Norvegia nu sunt mediatori pentru că sunt „100% de partea Ucrainei”, a spus președintele finlandez

Președintele finlandez, Alexander Stubb, a explicat marți că discuția telefonică pe care a avut-o împreună cu premierul norvegian, Jonas Gahr Store, cu președintele rus Vladimir Putin nu a fost o mediere de pace, ci mai degrabă o modalitate de a-i transmite liderului rus mesajul Ucrainei, relatează EFE, conform Agerpres.

„Nu suntem mediatori de pace, lucrăm 100% pentru Ucraina. Nu am fi purtat niciodată această convorbire telefonică fără acordul Ucrainei”, a declarat Stubb într-o conferință de presă, la câteva ore după conversația cu președintele rus.

Președintele finlandez a subliniat că atât el, cât și Store acționează în favoarea intereselor Ucrainei, dar și a intereselor naționale ale Finlandei și Norvegiei, singurele două țări nordice care au graniță directă cu Rusia.

Potrivit lui Stubb, cei doi lideri nordici au pregătit dinainte convorbirea telefonică cu Putin, care a durat o oră și jumătate, împreună cu reprezentanți ai Ucrainei și SUA.

Ideea de a-l contacta pe Putin a apărut pe 20 octombrie, la Oslo, în timpul întâlnirii dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, care au considerat că ar fi o inițiativă bună să se discute direct cu președintele rus, a indicat președintele finlandez.

Stubb și Store au propus o discuție telefonică cu președintele rus, chiar dacă nu aveau un mandat european, pentru că ambii aveau „puternica senzație că discuțiile de pace nu progresau”.

Tot marți, în intervenția sa la summitul Consiliului Nordic care se desfășoară la Helsinki, Stubb a afirmat că după întâlnirea de săptămâna trecută de la Oslo, „acum s-a deschis calea” pentru reluarea contactelor trilaterale cu Rusia, mediate de SUA, la Abu Dhabi luna viitoare, la care a asigurat că vor participa și reprezentanți europeni.

Referitor la convorbirea cu Putin, el a menționat că aceasta a fost „profesionistă și directă”.

În plus, Stubb a respins acuzațiile conform cărora ar fi acționat din proprie inițiativă fără a informa alți lideri europeni și a afirmat că, înainte de apel, guvernul său își comunicase intenția „aliaților cheie, inclusiv tuturor statelor nordice”.