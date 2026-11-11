Finlanda varsă 380.000.000 de litri de apă într-o fostă carieră pentru a construi cel mai mare sistem de stocare termică din lume

Hyvinkää, un oraș finlandez cu aproximativ 47.000 de locuitori situat la nord de Helsinki, umple o fostă carieră de pietriș cu aproximativ 380.000.000 de litri de apă de băut, potrivit EcoNews.

Cei 380.000 de metri cubi de apă vor forma un bazin gigant de stocare a căldurii, pe care compania locală de utilități îl numește cel mai mare sistem de stocare a energiei termice în carieră din lume.

Acesta urmează să fie pus în funcțiune în toamna anului 2027.

Hyvinkään Lämpövoima Oy, compania municipală de încălzire a orașului, estimează că rezervorul va acoperi aproape un sfert din cererea locală de căldură.

Apa din rețeaua municipală a început să curgă la începutul lunii octombrie 2026. Umplerea ar trebui să dureze până la sfârșitul lunii aprilie 2027.

Un bazin uriaș

Bazinul este amplasat în vechea carieră de pietriș Kulomäki și are o adâncime de aproximativ 20 de metri, cu o suprafață de 225 pe 165 de metri. Compania de utilități a comparat această suprafață cu cea a aproximativ cinci terenuri de fotbal.

În interior, temperatura apei se va menține între 140°C și 90°C. Trei distribuitoare amplasate la cote diferite asigură circulația apei în și din bazin.

În timpul încărcării, pompele extrag apă rece de la fund și o trimit printr-un schimbător de căldură. Aceasta se întoarce caldă prin distribuitorul superior, iar în timpul descărcării traseul se inversează.

Conform paginii proiectului, un distribuitor din mijloc este păstrat pentru o viitoare pompă de căldură sau pentru căldura reziduală mai rece, de aproximativ 70°C.

Va fi „încărcat” iarna

Verile finlandeze aduc multă energie electrică ieftină, dar nevoia de încălzire este redusă.

Furnizorul va alimenta rezervorul cu căldură provenită de la cazane electrice și de la căldura reziduală industrială din apropiere, atunci când energia costă puțin.

Iarna, când cererea și prețurile ating niveluri maxime, acea căldură este dirijată către rețeaua de încălzire centralizată.

Esa Vakkilainen profesor emerit de sisteme energetice la Universitatea LUT, a afirmat în comunicatul privind proiectele de construcție ale companiei de utilități pentru 2025, că stocarea a trecut „de la ore și zile la scara unui an întreg”.

De asemenea, a menționat centrele de date, care degajă căldură pe tot parcursul anului.

O încărcare completă stochează aproximativ 18.000 de megawați-oră de căldură. Compania de utilități afirmă că această cantitate ar putea încălzi aproximativ 1.000 de case individuale timp de un an.

De asemenea, ar putea asigura apă caldă la robinet pentru aproximativ 20.000 de persoane în aceeași perioadă.