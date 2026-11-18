Grădina zoologică din Cincinnati, statul american Ohio, a anunțat că îndrăgitul său pui de hipopotam, Fiona, primește îngrijiri medicale de urgență după ce a înghițit o căciulă tricotată care a ajuns în țarcul ei, scrie BBC.

Puiul a devenit celebră atunci când s-a născut prematur la Grădina Zoologică din Cincinnati și, la început, a luptat pentru supraviețuire.

La naștere, Fiona cântărea 13 kg, greutate despre care grădina zoologică a afirmat că reprezintă aproximativ jumătate din cea mai mică greutate la naștere înregistrată anterior pentru specia sa.

Reprezentanții grădinii zoologice au precizat că Fiona a înghițit căciula în urmă cu aproximativ nouă zile și că, la început, nu a prezentat simptome, adăugând că era „suficient de mare încât o căciulă de dimensiuni reduse ar fi trebuit să treacă prin sistemul ei digestiv”.

Însă, câteva zile mai târziu, apetitul ei a început să scadă, iar personalul grădinii zoologice a încercat să o încurajeze pe Fiona să mănânce, pentru a ajuta la eliminarea căciulii prin sistemul ei digestiv.