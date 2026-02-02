O firmă de curățenie din Brașov s-a transformat în companie de consultanță pentru fonduri UE și a luat peste 1 milion EUR de la sute de antreprenori români. Pe listă apar patroni de cazinouri și oameni de afaceri cu experiență

Două femei din Brașov au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță” pentru accesarea de granturi UE, se arată în rechizitoriul prin care procurorii le-au trimis în judecată. Pe lista celor care au picat în plasă se numără frații Sorin și Daniel Doroftei – fondatori ai lanțului de cazinouri Las Vegas și parteneri de afaceri ai fraților Tate -, dar și Fan Curier – cea mai mare firmă privată românească de curierat.

Sursă foto: Dreamstime.com