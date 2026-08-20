Firmă de jocuri de noroc, amendată pentru o reclamă cu un medic fals / Suma pe care trebuie să o plătească compania cu o cifră de afaceri de 22 de milioane de euro 

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a anunțat joi, 20 august 2026, că a sancționat un operator online care și-a făcut reclamă folosind imagini cu un personaj în haine de medic. Valoarea amenzii se ridică la 20.000 de lei, echivalentul a 3.800 de euro.

Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, a declarat pentru HotNews că e prima dată când Oficiul amendează o companie pentru conținutul propriu-zis al unei reclame

Verificările au fost făcute în urma unei sesizări privind o reclamă lipită pe un stâlp, lângă Cluj.

Șeful ONJN a fost întrebat și de ce acum a fost prima astfel de sancțiune.

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Compania TG Malta Limited, deținătorul platformei totogaming.ro, a avut o reclamă în care jocurile de noroc erau promovate de un personaj în halat alb, de medic, și cu stetoscop la gât.

ONJN a considerat că mesajele promovează jocurile de noroc ca pe un obicei cotidian firesc, practicat și de profesioniști din domenii respectabile, precum medicina, în pauze sau la finalul programului de muncă. Imaginea medicului a fost considerată circumstanță agravantă, scrie în comunicatul instituției.

Așa că operatorul a primit o amendă de 20.000 de lei, echivalentul a 3.800 de euro. Nu a fost amenda maximă.

Legea prevede o amendă cuprinsă între 10.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea principiilor „privind protecția minorilor și participarea responsabilă la jocul de noroc”.

Cine e firma amendată. Propunere de suspendare a licenței

TG Malta Limited, operatorul menționat de ONJN în comunicat, este o companie cu origini malteze, care a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 116.897.367 RON (peste 22 de milioane de euro).

Profitul raportul a fost de 0 lei și pierderile de 28.761.424 RON (aproape 5,5 milioane de euro), conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Președintele ONJN a spus că urmează și o propunere de suspendare a licenței operatorului, care va fi analizată de Comitetul de Supraveghere al instituției.

„Este obligatoriu când aplici o sancțiune de genul ăsta. Mi-e greu să cred că se va merge de prima oară până la suspendare, dar nu se exclude o astfel de posibilitate, în cazul în care operatorul nu se conformează”, susține șeful instituției.

Vlad Soare, președintele ONJN. Inquam Photos / George Călin

De ce nu au mai fost date amenzi pentru conținutul reclamelor

Președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, a mai spus în dialogul cu HotNews că este pentru prima oară când instituția analizează conținutul propriu-zis al unei reclame și ajunge la concluzia că nu respectă principiile de responsabilitate socială.

Până acum, operatorii erau sancționați doar când materialelor analizate le lipseau elemente grafice precum limita de vârstă, numărul licenței și îndemnul la joc responsabil.

„Noi nu avem capacitatea să dăm un aviz pe reclame înainte ca ele să se difuzeze, să spunem că acel conținut trebuie eliminat sau corectat, noi, pe legea noastră, avem capacitatea în schimb să vedem dacă o campanie de promovare respectă principiile de joc responsabil. Și pentru prima oară s-a luat decizia să meargă pe direcția aceasta”, a explicat el, când a fost întrebat de ce nu s-au aplicat astfel de amenzi până acum.

Practic, actualul președinte ONJN spune că predecesorii săi au ales să interpreteze legea diferit.

„Cred că nu au fost persoane dispuse să își asume riscul unor procese. Eu consider că normele juridice ne oferă această competență”, a precizat el.

În același timp, el spune că, în prezent, direcția de monitorizare a instituției are 8-9 angajați cu studii economice sau juridice, care au salarii între 4.000 și 7.000 de lei net.

Șeful ONJN spune că din acest motiv verificările se fac în mare măsură pe sesizările oamenilor. Și în acest caz, verificările au venit de la o petiție despre o reclamă lipită pe un stâlp de lângă Cluj.

Nereguli la ONJN, într-un raport al Curții de Conturi

Vlad-Cristian Soare conduce ONJN din aprilie 2025, după ce, înainte, a fost președintele Federației Organizatorilor Jocurilor de Noroc (FedBet), organizație care reprezintă interesele operatorilor din domeniu.

Un raport al Curții de Conturi din 2024 a constatat că instituția nu a investigat cazurile unor persoane care au câștigat sute de mii sau milioane de euro într-o singură zi, abatere care a prejudiciat statul român cu aproape 150 de milioane de lei.

Sunt fapte care au avut loc înainte de mandatul actualului președinte, Vlad-Cristian Soare. În același timp, în mandatul lui, Curtea de Conturi a reclamat că i s-a restricționat ancheta care a arătat numeroase fapte de abuz în interiorul ONJN.