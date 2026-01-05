Listă: Firme românești la CES Las Vegas 2026, cel mai mare salon internațional de tehnologie

O serie întreagă de firme din România figurează pe lista de expozanți Consumer Electronics Show (CES) 2026, cel mai mare salon internațional de gadgeturi și tehnologie din lume, programat în perioada 6-9 ianuarie, la Las Vegas.

Companiile românești participă la show-ul din SUA în principal în cadrul pavilionului românesc de la Venetian Expo, organizat prin Romania IT, programul de internaționalizare gestionat de Asociația Română pentru Industria Electronică și Software.

