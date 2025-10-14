O bancă din România dispare de la 31 octombrie. Ce se întâmplă cu clienții

Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală. Fuziunea este programată să se finalizeze pe 31 octombrie anul acesta.

Astfel, First Bank va fuziona prin absorbție cu Intesa Sanpaolo Bank România, iar portofoliul de clienți, produse și servicii al First Bank va fi transferat către Intesa Sanpaolo Bank România, „urmărindu-se cu prioritate protejarea intereselor clienților și asigurarea unei tranziții sigure și fluide”, potrivit unui comunicat al celor două bănci, citat de publicația economică Financial Intelligence.

Achiziția First Bank permite Intesa Sanpaolo să își dubleze prezența în România, țară în care este activă din 1996 prin Intesa Sanpaolo Bank România.

Fuziunea este supusă condiției îndeplinirii tuturor cerințelor legale și de reglementare, inclusiv obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

Ce trebuie să știe clienții First Bank

Conform comunicatului, ca urmare a acestei fuziuni, clienții First Bank vor beneficia de:

„ Expertiza unuia dintre cele mai importante grupuri bancare din Europa: Grupul Intesa Sanpaolo deservește 21,5 milioane de clienți în Italia și are o prezență internațională strategică care include 12 țări din regiunea CEE (Europa Centrală și de Est) și Egipt. Grupul este renumit pentru inovația sa, serviciile de cea mai înaltă calitate și angajamentul ESG, inclusiv în domeniile schimbărilor climatice și impactului social;

Expertiza unuia dintre cele mai importante grupuri bancare din Europa: Grupul Intesa Sanpaolo deservește 21,5 milioane de clienți în Italia și are o prezență internațională strategică care include 12 țări din regiunea CEE (Europa Centrală și de Est) și Egipt. Grupul este renumit pentru inovația sa, serviciile de cea mai înaltă calitate și angajamentul ESG, inclusiv în domeniile schimbărilor climatice și impactului social; Rețea extinsă de sucursale și bancomate: clienții vor avea acces la 58 de sucursale și peste 700 de bancomate și terminale multifuncționale din rețeaua Intesa Sanpaolo Bank România și Euronet;

Platformă digitală îmbunătățită: servicii bancare mai rapide, mai simple și sigure, disponibile online și prin aplicația mobilă, pentru gestionarea conturilor, plăților și produselor financiare;

Oferte speciale: clienții First Bank vor beneficia de o ofertă specială de bun venit, precum și de o gamă de produse și servicii financiare adaptate nevoilor actuale ale pieței;

Continuitate și securitate: fuziunea va asigura o tranziție sigură a portofoliului de clienți, produse și servicii, cu minimizarea întreruperilor operaționale.”

Fuziunea va produce efecte începând cu data de 31 octombrie 2025, în baza aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României (BNR) și a înregistrării la Registrul Comerțului. În situația în care aprobarea Registrului Comerţului pentru înregistrarea fuziunii şi a efectelor acesteia nu este obținută până cel târziu la data de 31 octombrie 2025, data fuziunii va fi ultima zi din luna calendaristică în care s-a obținut aprobarea Registrului Comerțului.

„Intesa Sanpaolo Bank România va comunica transparent și în timp util orice modificare a calendarului de migrare”, menționează comunicatul.

Etape în desfășurare

Începând din 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să intre în posesia noilor carduri de debit și de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România. Clienții care nu au ridicat încă noile carduri sunt încurajați să o facă cât mai curând posibil, conform informațiilor primite prin intermediul notificărilor transmise individual.

Noile carduri de debit vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025;

Noile carduri de credit vor deveni funcționale începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Cardurile emise de First Bank pot fi utilizate până la data de 30 octombrie 2025 inclusiv, în aceleași condiții și costuri, și la bancomatele Intesa Sanpaolo Bank România.

Ultima zi de operare în sistemul First Bank

30 octombrie va fi ultima zi în care clienții pot utiliza produsele și serviciile First Bank. Aplicația de Internet Banking First Bank va fi disponibilă până la ora 20:00.

După această dată, instrucțiunile de Direct Debit cu scadență ulterioară datei de 30 octombrie 2025 nu vor mai putea fi onorate.

Clienții sunt sfătuiți să efectueze toate plățile planificate până la această dată, să își achite eventualele obligații restante și să comunice din timp noile conturi IBAN primite de la Intesa Sanpaolo Bank România angajatorilor și partenerilor comerciali, astfel încât plățile să poată fi procesate începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Perioada de migrare tehnică

În intervalul 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, vor avea loc activitățile tehnice aferente transferului conturilor și produselor către Intesa Sanpaolo Bank România.

Sucursalele First Bank nu vor avea program de lucru cu publicul;

Accesul la unele servicii va fi restricționat;

Cardurile de debit emise de Intesa Sanpaolo Bank România vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025, în limita soldului disponibil la finalul zilei de 30 octombrie 2025;

Cardurile de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România vor deveni active începând cu 3 noiembrie 2025.

Această etapă este specifică majorității fuziunilor bancare, fiind necesară pentru a asigura integritatea datelor și continuitatea serviciilor oferite clienților.

Pe 3 noiembrie 2025 este preconizată finalizarea procesului de migrare.

La acel moment, conturile curente, depozitele, creditele și produsele aferente vor fi complet transferate și funcționale în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România, conform comunicatului.

Tot de atunci, clienții vor avea acces integral la fondurile proprii, inclusiv prin noul serviciu de Internet și Mobile Banking Intesa Sanpaolo Bank România.

Anul trecut, în luna mai, Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank anunțau că totalizau active de aproximativ 3,2 miliarde de euro, deserveau aproximativ 143.000 de clienți și aveau peste 1.500 de angajați.

Bancomat, Fotografie ilustrativă. SURSA: Dreamstime