Fiul fondatorului Mango, arestat sub suspiciunea că și-a ucis tatăl care a căzut de pe o stâncă în 2024

Isak Andic, fotografiat cu fiica sa Sara cu câțiva ani înainte de moartea sa, FOTO: Europa Press Reportajes / Zuma Press / Profimedia

Fiul lui Isak Andic, fondatorului lanțului de îmbrăcăminte Mango, a fost arestat sub suspiciunea că și-ar fi ucis tatăl. Acesta a murit cu doi ani în urmă, după ce a căzut de pe o stâncă lângă Barcelona, relatează The Independent.

Jonathan Andic, în vârstă de 45 de ani, a fost arestat marți sub suspiciunea de omor și urmează să se fie adus în fața instanței mai târziu în cursul zilei.

Tatăl său, în vârstă de 71 de ani, a murit în decembrie 2024 după ce a căzut de la o înălțime de peste 100 de metri, în timp ce făcea drumeții împreună cu membri ai familiei în zona peșterilor Montserrat, lângă Barcelona.

Un purtător de cuvânt al Mossos d’Esquadra, poliția regională catalană, a declarat: „Pot confirma reținerea lui Jonathan Andic sub suspiciunea de omor al tatălui său, Isak Andic”.

Se așteaptă ca Andic să apară în fața tribunalului din Martorell, un oraș de lângă Barcelona, unde va fi audiat de un judecător.

Jonathan Andic, fotografiat în decembrie 2024 la înmormântarea tatălui său, FOTO: Abaca Press / Profimedia

Jonathan Andic, suspectat încă de anul trecut de uciderea tatălui său

Anul trecut, familia a emis un comunicat în care spunea că este convinsă de nevinovăția lui Jonathan, după ce mai multe mass-media locale au relatat că acesta era investigat oficial.

Aceasta a precizat că „va continua să coopereze, așa cum a făcut până acum, cu autoritățile competente. În plus, are încredere că acest proces se va încheia cât mai curând posibil și că va dovedi nevinovăția lui Jonathan Andic”.

Considerat un rival al fondatorului lanțului Zara, Isak Andic a fost un om de afaceri născut la Istanbul, care s-a mutat în Catalonia în anii 1960 și a fondat Mango în 1984.

La momentul morții sale, el era președinte onorific al brandului de modă și avea o avere de 4,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Poliția a verificat telefoanele lui Andic jr. și ale surorilor sale

Jonathan Andic a negat întotdeauna orice responsabilitate pentru moartea tatălui său și a susținut că acesta a suferit o cădere accidentală în timp ce făceau drumeții împreună într-un loc turistic popular.

Mai multe ziare spaniole au sugerat că cei doi aveau o relație tensionată și că ar fi fost implicați într-o ceartă serioasă cu puțin timp înainte de incident.

Investigația inițială privind moartea fondatorului Mango a fost închisă în ianuarie 2025, după ce un judecător a stabilit că nu există dovezi de infracțiune.

Cu toate acestea, a fost redeschisă ulterior, iar poliția a analizat telefonul mobil al lui Jonathan Andic și al surorilor sale, Judith și Sarah Andic, înainte de arestarea celui dintâi.