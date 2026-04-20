Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, condamnat de judecători pentru fugă de la locul accidentului
Toto Dumitrescu a fost condamnat luni la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia, scrie Antena 3 CNN.
Judecătoria Sectorului 1 București a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu un termen de supraveghere de 3 ani.
În plus, fiul fostului fotbalist nu va avea voie să conducă vreme de 3 ani, să urmeze un program de reintegrare socială, să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și să se prezinte în mod regulat la Poliție.
Ilie-Badea Dumitrescu a fost implicat într-un accident petrecut în București în septembrie 2025 în care a fost rănită o femeie. Dumitrescu jr a plecat de la locul accidentului, găsit de poliție după două zile și apoi, arestat preventiv.