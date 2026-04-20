Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, condamnat de judecători pentru fugă de la locul accidentului

Toto Dumitrescu este condus la sediul Poliției Rutiere, în data de 16 septembrie, în Bucuresti. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Toto Dumitrescu a fost condamnat luni la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia, scrie Antena 3 CNN.

Judecătoria Sectorului 1 București a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu un termen de supraveghere de 3 ani.

În plus, fiul fostului fotbalist nu va avea voie să conducă vreme de 3 ani, să urmeze un program de reintegrare socială, să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și să se prezinte în mod regulat la Poliție.

Ilie-Badea Dumitrescu a fost implicat într-un accident petrecut în București în septembrie 2025 în care a fost rănită o femeie. Dumitrescu jr a plecat de la locul accidentului, găsit de poliție după două zile și apoi, arestat preventiv.