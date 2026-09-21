Fiul lui Cindy Crawford a murit la vîrsta de 27 de ani

Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford, a decedat duminică, la vârsta de 27 de ani, transmite Reuters.

Medicul legist din Los Angeles a scris în raportul său că acesta a murit într-un centru de reabilitare. Nu a fost precizată cauza decesului.

Gerber era copilul cel mai mare al lui Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber și lucra ca model.

Activitatea sa în domeniul modei a inclus campanii publicitare și apariții pe podium pentru mărci precum Calvin Klein și Dolce & Gabbana. În 2018, a apărut alături de mama sa în reclama Pepsi difuzată cu ocazia Super Bowl LII.

El vorbise anterior deschis despre problemele sale de sănătate mintală. Într-o postare pe Instagram din noiembrie anul trecut, a spus că a lansat o serie intitulată „Mental health Mondays” („Lunile sănătății mintale”), afirmând că „scopul era să stârnească discuții autentice despre lucrurile pe care majoritatea oamenilor le ascund”.

În august, sora sa, Kaia Gerber, care este și ea model, a vorbit despre problemele fratelui său într-un interviu acordat revistei Vogue, spunând: „Când se întâmplă ceva de genul acesta într-o familie, toată lumea se simte afectată”, a spus ea.