Fiul lui Rob Reiner, arestat după asasinarea regizorului și a soției sale. Bob și Nick Reiner lucraseră împreună la un film autobiografic

Nick Reiner, fiul regizorului Rob Reiner, a fost pus în arestul comitatului Los Angeles, fiind bănuit de crimă, la câteva ore după ce regizorul și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în casa lor din Brentwood, scrie Los Angeles Times.

Informațiile furnizate de către poliție oferă puține detalii, dar se precizează că Nick Reiner este arestat cu o cauțiune de 4.000.000 dolari. Nu este precizată cauza arestării, dar se spune că a fost reținut duminică, la ora locală 21.15 și plasat în arest luni dimineață, la 05.04.

„Realizarea filmului a readus totul la suprafață”

Nick Reiner a fost internat de mai multe ori în clinici pentru consumatorii de droguri, iar în adolescență a avut perioade în care s-a aflat fără adăpost, episod despre care a vorbit de mai multe ori în interviuri. S-a lăsat de droguri în 2015, an în care a lucrat alături de tatăl său la „Hey Charlie”, un film semi-autobiografic despre dependență și recuperare. Rob Reiner a fost regizor, iar Nick co-scenarist la filmul despre un actor de succes cu ambiții politice și un fiu dependent de droguri.

La momentul premierei, L.A. Times relata că Rob Reiner și soția sa se întrebau dacă se întrevede un sfârșit în calvarul fiului lor și dacă acesta va fi un final tragic. Reiner spunea că filmările au adus readus în minte amintiri brutale. „A fost foarte, foarte dificil să treci prin așa ceva, cu toate suișurile și coborâșurile dureroase și dificile, iar apoi realizarea filmului a adus totul din nou la suprafață”, mărturisea regizorul.

Spunea însă că procesul realizării filmului a fost unul terapeutic, prin care au putut să rezolve multe din traumele trecutului și să dezvolte o relație mai apropiată.

Poliția din Los Angeles anchetează moartea cuplului ca pe o crimă. Reiner (78 de ani) era un actor și regizor cunoscut și, apoi, un activist politic, iar soția sa a fost fotografă și producătoare de film.

Surse din anchetă au precizat că nu există semne că intrarea în casa lor ar fi fost forțată și că rănile suferite par să fi produse prin înjunghiere. Trupurile lor au fost găsite de către unul dintre copii, care a alertat poliția. Potrivit unui oficial, apelul a fost făcut la ora 15.30.

Reiner, implicat în proiecte sociale

Reiner a avut o carieră la Hollywood care s-a întins pe durata a cinci decenii. La începutul ei, a jucat rolul lui Michael „Meathead” Stivic în sitcomul „All in the Family” (1971-1979), alături de Carroll O’Connor în rolul Archie Bunker.

Ca regizor, Reiner a avut mai multe succese notabile cu comediile „When Harry Met Sally,” „The Princess Bride” și „This Is Spinal Tap”. În 1986 a adaptat pentru marele ecran nuvela „Stand by Me” a lui Stephen King.

În 1992 a fost nominalizat pentru Oscar cu „A Few Good Men”, cu Jack Nicholson și Tom Cruise în rolurile principale, însă Reiner a pierdut premiul în fața lui Clin Eastwood, care l-a câștigat pentru westernul „Unforgiven”

Reiner a fost și o voce politică proeminentă la Hollywood. A fost co-fondator al Fundației Americane pentru Drepturi Egale, organizație care s-a aflat în fruntea anulării unui referendum în California prin care era propusă interzicerea căsătoriei între persoane de același sex.

Reiner a fost activ și în domeniul protecției copiilor, implicându-se în campanii care au dus la crearea de servicii sociale destinate copiilor mici. Reiner a fost un promotor al măsurii prin care o parte din încasările pe produse de tutun sunt direcționate, în statul California, către finanțarea educației din clasele mici. În sprijinul acesteia i-a atras pe Steven Spielberg, Robin Williams și pe tatăl său, comediantul Carl Reiner.

Reiner a fost căsătorit, în 1971-1981, cu Penny Marshall, actrița din „Laverne & Shirley”. Pe Michele Singer a întâlnit-o în timpul filmărilor de la „When Harry Met Sally” și s-au căsătorit în 1989.

Mesaje din partea oficialilor locali

Michele Singer Reiner a început să producă filme în ultimul deceniu, printre care “Shock and Awe,” “Albert Brooks: Defending My Life” și “Spinal Tap II: The End Continues,” toate regizate de către soțul său. De asemenea, a fost producătoare la „God & Country,” despre naționalismul creștin în Statele Unite.

În timpul serii de duminică, strada pe care locuiau cei doi a fost închisă circulației. Polițiștii au vorbit cu un tânăr care a plecat de acolo în jurul orei 19.30.

Primărița din Los Angeles, Karen Bass, a transmis printr-un comunicat că este „cu inima frântă după moartea tragică a lui Rob și soției sale Michele”. „Contribuțiile lui Rob Reiner reverberează în întrega cultură și societate americană și a îmbunătățit nenumărate vieți prin munca sa creator și campaniile sale pentru dreptate socială și economică (…) Întotdeauna și-a folosit talentul în slujba altora”, susține Bass.

Un mesaj de condoleanțe a venit și din partea guvernatorului Californiei Gavin Newsom. „Rob a fost geniul cu inima mare din spatele atâtor povești clasice pe care le îndrăgim. Empatia sa fără limite a făcut eterne poveștile sale, învățând generații întregi să vadă bunătatea în alții (…) A făcut din California un loc mai bun”, a transmis Newsom.