Fiul lui Sile Cămătaru, arestat preventiv după ce şi-a bătut copilul pe stradă

Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru (pe numele real Vasile Balint), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost reţinut pentru că şi-ar fi bătut copilul de 12 ani pe stradă în urmă cu două luni.

Poliţiştii l-au depistat miercuri pe bărbat şi l-au dus la audieri, iar ulterior procurorii au dispus reţinerea acestuia şi l-au dus la instanţă cu propunerea de arestare preventivă.

Agresiunea a avut loc la începutul lunii august, pe o stradă din Sectorul 3, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere.

Conform imaginilor, Vasile Daniel Balint îşi loveşte de mai multe ori băiatul de 12 ani peste faţă şi în zona corpului.

Băiatul nu locuieşte cu tatăl său, fiind crescut de bunicii din partea mamei.

„În urma coroborării mijloacelor de probă administrate în cauză a rezultat că, la data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Bucureşti, Sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii şi ameninţări cu acte de violenţă şi l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste faţă şi cu pumnul şi palma în zona corpului, provocându-i suferinţe fizice, prin acţiunile sale tulburând ordinea şi liniştea publică, fapta fiind comisă în prezenţa mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă şi nelinişte”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Vasile Daniel Balint, în vârstă de 28 de ani, este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Mama și bunicii n-au vrut să depună plângere

Într-un comunicat emis de Poliţia Română se menţionează faptul că atât bunicii copilului din partea mamei, care au copilul în îngrijire, cât şi mama acestuia, în calitate de aparţinători legali ai băiatului, au refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu şi nu au dorit să formuleze plângere penală împotriva agresorului.

S-a luat legătura cu inspectorii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, în vederea dispunerii măsurilor din competenţă.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

„Poliţia Capitalei face un apel către persoanele aflate în situaţii de risc să accepte emiterea ordinului de protecţie provizoriu şi, acolo unde este necesar, aplicarea măsurilor de monitorizare electronică a agresorilor. Aceste instrumente legale sunt esenţiale pentru protejarea vieţii, integrităţii şi siguranţei victimelor şi contribuie la prevenirea unor situaţii grave de violenţă”, precizează Poliţia.